Tientallen asielzoekers Purmerend dreigen met hongerstaking vanwege ‘uitzichtloze’ opvang

Asielzoekers uit crisisnoodopvanglocaties (CNO’s) voeren actie bij het IND-kantoor in Zwolle. Beeld ANP

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. De veiligheidsregio was zaterdag niet bereikbaar om het bericht te bevestigen. Tegen de krant zegt een woordvoerder dat samen met de locatiemanagers en een basisarts gekeken wordt wat er in het geval van een hongerstaking nodig is. “Dat is in de eerste plaats zorg, maar het is breder dan dat. Op dit moment kan ik daar inhoudelijk niet verder op ingaan. Er ligt nog geen plan klaar, want met zo’n scenario hebben wij geen ervaring.”

Sinds deze week gaan tientallen vluchtelingen dagelijks de straat op om aandacht te vragen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat er in hun asielprocedure geen progressie zit.

Op protestborden onderstrepen ze hun wanhoop en uitzichtloosheid van maanden wachten in de sobere omgeving van een crisisnoodopvang, waarin ze aanvankelijk slechts voor ‘een korte tijd’ zouden verblijven. Van die belofte van het kabinet kwam niks terecht.

“Er is hier eten en onderdak, maar verder niets,” vertelt de 20-jarige Yasser AlMousa, de woordvoerder van de groep. “We zijn dankbaar voor de hulp, maar willen verder met ons leven. Dit is geen plek om zo lang te wonen.” AlMousa stelt dat zij dinsdag allemaal in hongerstaking treden, mocht er niets veranderen.

Spreidingswet

Asielopvang is in Nederland al geruime tijd een hoofdpijndossier. Inmiddels ligt er een spreidingswet bij de Tweede Kamer, waardoor gemeenten verplicht kunnen worden om naar rato asielzoekers op te vangen. Nu zijn het vooral gemeenten in het noorden en oosten van het land die opvanglocaties openen, terwijl gemeenten in het westen het vaker laten afweten.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) heeft daar deze lente en zomer echter nog niks aan. Een jaar nadat er asielzoekers buiten moesten slapen bij Ter Apel, dreigt daarom weer een problematische asielzomer.