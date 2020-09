Tieners hebben meer geld, maar komen vaker tekort: ‘Ze moeten leren dat op echt op is’

In vier jaar is het inkomen van jongeren met 35 euro gestegen naar 147 euro per maand. Beeld ANP XTRA

Dat stelt het Nibud in het veertiende scholierenonderzoek dat vrijdag verschijnt. In het rapport onderzocht het budgetinstituut de inkomsten en uitgaven van een kleine tweeduizend 12- tot 18-jarigen. In 2016 gebeurde dat voor het laatst.

In die vier jaar is het inkomen van jongeren met 35 euro gestegen naar 147 euro per maand. Tegelijkertijd zijn ouders juist meer voor hun kinderen gaan betalen. Desondanks hebben tieners vaker het gevoel dat ze te weinig geld hebben. “De omgeving vraagt meer van jongeren. Er is een bepaalde norm, bijvoorbeeld op sociale media, waaraan scholieren willen meedoen,” constateert Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Groepsdruk

Maar niet alleen op sociale media, ziet moeder Gentry van der Heide uit Enschede. Er is ook een zekere groepsdruk. “Even een broodje hier of een snack daar. Dan gaan ze weer langs de Mac. Ze hebben niet door dat ze er zo weer tien euro doorheen jagen,” merkt ze. Haar 14-jarige zoon Colin krijgt maandelijks 45 euro zakgeld. Daarvan moet hij tien euro apart zetten op twee spaarrekeningen: een langlopende voor later, en een kortere voor grote bestedingen. ,,De rest van zijn geld is altijd vrij snel op hoor, soms al voordat hij het heeft. Maar het is niet zo dat ik daar dan extra geld bijleg”, vertelt zijn moeder.

Volgens Colin zelf krijgt hij soms toch een extraatje. “Als mijn geld écht op is en mijn vrienden willen iets doen, vraag ik extra aan mijn moeder,” zegt hij. Ja, erkent zij, soms is het lastig om dat niet te geven. “Zeker in de zomermaanden. Dan wil hij bijvoorbeeld ergens heen met zijn vrienden, maar is zijn geld op. Soms geef ik hem toch iets extra’s.”

Afspraken

Dat is niet erg, zegt Vliegenthart. Zolang er maar goede afspraken tussen ouders en kinderen zijn én dat geen standaard praktijk is. “Kinderen moeten leren dat op ook echt op is. Dat maakt ze op latere leeftijd weerbaarder, waardoor ze minder snel schulden opbouwen. Ze leren keuzes te maken met hun geld,” verklaart hij.

Toch ziet het Nibud dat ouders vaker bijspringen dan vier jaar geleden. Tieners betalen minder vaak zelf hun uitstapjes, telefoonabonnementen en vakanties. En dat betekent dat veel jongeren wél hun hand kunnen ophouden als ze door hun zak- en kleedgeld heen zijn. Vliegenthart: “We beseffen dat het lastig is om ze dat ‘op is op’-gevoel te laten ervaren, maar houd vol. En dat betekent niet dat ouders hun kinderen nooit mogen verwennen. Natuurlijk kan dat af en toe, maar maak goede afspraken en houd je daar zoveel mogelijk aan.”

Kapot telefoonscherm

Al doende leert moeder Gentry, merkt ze. Zo heeft de 14-jarige Colin laatst écht zelf zijn kapotte telefoonscherm moeten betalen. “De eerste keer heb ik het betaald. Daarna heb ik hem wel duizend keer gewaarschuwd dat hij moest opletten, maar toen viel het scherm weer kapot. Tja, toen moest hij het echt van zijn eigen spaargeld betalen. Ik vind het belangrijk om bewust met geld om te gaan, zodat ze straks een stabiele start krijgen.”

Terecht, vindt ook de puberzoon zelf. “Het was zuur, maar terecht.” Colin is tevreden met het geld dat hij krijgt. “Het is wel genoeg. Meer heb ik eigenlijk niet nodig,” zegt de tiener. Al geeft hij toe dat hij soms wat impulsieve aankopen kan doen. “Ik heb laatst weer voor tien euro aan de Playstation besteed. Dat is dan best veel. Dan moet ik echt weer op nieuw geld wachten.”