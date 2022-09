Tienermeiden gaan gebukt onder druk door schoolwerk: ‘Zorgelijk dat ze zoveel problemen rapporteren’

Beeld Getty Images

Meiden van 11 tot en met 16 jaar geven hun leven slechts een 6,7. Vier jaar geleden lag die score met een 7,3 nog een stuk hoger. Dat blijkt uit representatief onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat sinds 2001 elke vier jaar verschijnt. In dit HBSC-rapport (Health Behaviour in School-aged Children) beantwoordden bijna zevenduizend leerlingen van groep 8 en middelbare scholieren vragen over hun leven.

Vooral bij meisjes kelderde de mentale gezondheid. In 2017 zei 28 procent emotionele problemen te ervaren, zoals meer angst, piekeren of een ongelukkig gevoel. Vorig jaar was dat percentage naar 43 gestegen. “We hebben nog nooit zo’n grote stijging gezien. We denken dat het vooral door de pandemie komt, dat meisjes gevoeliger zijn voor coronamaatregelen,” verklaart hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht.

Jongens geven leven hoger cijfer

Jongens ervaren daarentegen nauwelijks meer emotionele problemen. Van hen zei in 2017 maar 9 procent ermee te worstelen, tegenover 13 procent in 2021. Ook geven zij hun leven met een 7,5 een fors hoger cijfer.

Veel meiden gaan vooral gebukt onder druk door schoolwerk. De afgelopen twintig jaar verdrievoudigde het aantal jongeren dat hierdoor druk ervaart. Meer dan de helft van de meisjes zegt er last van te hebben. Bij jongens is dat 36 procent.

Discussie over druk door schoolwerk

Volgens onderzoeker Stevens is er reden tot zorg. Ze stelt dat er meer aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid van jongeren en vindt dat er discussie moet komen over de druk door schoolwerk. “Het is tegenwoordig heel belangrijk dat jongeren goed presteren. Ze krijgen veel huiswerk, moeten toetsen maken. Daar moeten we goed naar gaan kijken.”

Want die druk door schoolwerk leidt tot meer mentale problemen. Hoewel alle jongeren zeggen goed te kunnen praten met hun ouders, voelden in 2021 vooral meiden zich minder gesteund door hun vrienden en klasgenoten dan vier jaar eerder. Inmiddels hebben meisjes dezelfde gedrags- en aandachtsproblemen (onrustig voelen, snel afgeleid zijn) als jongens en roken en drinken ze evenveel.