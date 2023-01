Tienduizenden kinderen hebben mogelijk astmasymptomen door koken op gas

Beeld Getty Images

In heel Europa zouden afgelopen jaar 700.000 kinderen astmatische klachten hebben gehad door het koken op gas. Volgens maatschappelijke organisatie Clasp zou 12 procent van de huidige astmatische klachten bij kinderen voorkomen kunnen worden door het gasstel uit de keuken te bannen.

Meer dan 100 miljoen inwoners van de Europese Unie koken nog op gas. In Nederland gaat het om zeker de helft van alle huishoudens. De energiecrisis kan de situatie rond de luchtkwaliteit in de keuken deze winter verslechteren, doordat mensen mogelijk minder ventileren om warmte vast te houden, waarschuwen de organisaties. Daardoor kan de stikstofdioxide in huis zodanig toenemen dat dat gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

Hersenontwikkeling bij kinderen

Clasp en gezondheidsorganisatie European Public Health Alliance (EPHA) wijzen naar diverse onderzoeken die aantonen dat gasfornuizen het risico op astma bij kinderen vergroten. Ze zeggen ook dat er aanwijzingen zijn dat dit soort luchtvervuiling een nadelig effect kan hebben op de hersenontwikkeling bij kinderen. Ook bij volwassenen kan luchtvervuiling in de keuken negatieve effecten hebben op de luchtwegen. Volgens Clasp is het effect van koken op gas hetzelfde als dat van het meeroken van sigaretten.

TNO zag in het achterliggende onderzoek dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor een goede luchtkwaliteit meermaals per week overschreden worden. Clasp vindt dat gaskooktoestellen eigenlijk een waarschuwingslabel nodig hebben, net als sigarettenpakjes. “EU-ambtenaren hebben de plicht om rekening te houden met deze gezondheidsrisico’s.”

Wie niet makkelijk de overstap kan maken naar een vorm van elektrisch koken, doet er volgens Clasp goed aan om de keuken extra goed te ventileren en een koolmonoxidemeter te gebruiken.