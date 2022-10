Tienduizenden kankerdiagnoses méér per jaar: ‘Stoppen met roken heeft altijd zin, ook op latere leeftijd’

De risico’s op kanker nemen ook toe door onze leefstijl. Beeld Getty Images

In 2032 krijgen elk uur achttien mensen te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn er nu veertien. Jaarlijks sterven 54.000 mensen aan de ziekte, tegenover 46.000 in 2019. Dat blijkt uit een nieuw trendrapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat vandaag verschijnt.

In 1989 kregen nog 56.000 mensen een kankerdiagnose, in 2019 was dat opgelopen tot 118.000 en in 2032 zullen het er dus 156.000 zijn. Daarbij zijn een voorstadium van borstkanker en de meest voorkomende en goed te genezen vorm van huidkanker buiten beschouwing gelaten.

De groei wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer ouderen komen. Van de patiënten met een kankerdiagnose is driekwart zestigplus. “Naarmate je ouder wordt, ontstaan meer beschadigde cellen in je lichaam. Tegelijkertijd wordt ons reparatiemechanisme minder goed,” verduidelijkt IKNL-bestuurder Valery Lemmens.

Vrouwenemancipatie

Maar de risico’s op kanker nemen ook toe door onze leefstijl. De komende jaren groeit vooral het aantal vrouwen met longkanker. De oorzaak gaat terug naar de jaren zeventig, waarin de vrouwenemancipatie op gang kwam en fors meer vrouwen gingen roken. “In sigaretten zitten duizenden chemische stoffen, waarvan er minstens zeventig bewezen kankerverwekkend zijn. Stoppen heeft altijd zin, ook op latere leeftijd,” betoogt Lemmens. “We zien nu bijvoorbeeld dat het aantal longkankerdiagnoses bij mannen daalt en bij vrouwen juist toeneemt. Dat is een gevolg van de emancipatie.”

Vrouwen zijn sinds de jaren zeventig ook meer alcohol gaan drinken. Het IKNL vreest dat daardoor het aantal diagnoses eveneens stijgt. Uit onderzoek blijkt dat matig drankgebruik al leidt tot een groter risico op borstkanker. Lemmens: “We willen mensen hun pleziertjes niet afnemen, maar we willen ze er wel van bewust maken dat ze ziek kunnen worden van alcohol. Het risico op hoofdhals-, slokdarm- en leverkanker groeit bij iedereen. Als we de accijns op alcohol zouden verdubbelen, scheelt dat binnen de Europese Unie vijfduizend diagnoses per jaar.”

Datzelfde geldt voor overmatig eten. Vooral mannen met een dikke buik lopen meer risico op slokdarmkanker. “We zien dat door overgewicht bij mannen maagzuur omhoog wordt gedrukt. Daardoor krijgen ze vaker slokdarmkanker.” Overgewicht leidt ook tot andere kankerdiagnoses, zoals lever-, galweg-, en nierkanker. “Het baart ons zorgen dat steeds meer mensen overgewicht hebben.”

Huidkanker

Het IKNL verwacht dat het aantal diagnoses van huidkanker de komende tien jaar met 40 procent stijgt. “We zijn de afgelopen decennia meer zonvakanties gaan vieren. De straling blijft heel schadelijk voor de huid.”

Overigens stijgt de overlevingskans voor veel kankersoorten wel. Lemmens: “Er komen betere behandelingen en we kunnen kanker vroeger opsporen, bijvoorbeeld via een bevolkingsonderzoek. We zien bij darmkanker dat het aantal uitgezaaide gevallen sinds we in 2014 met het bevolkingsonderzoek zijn gestart is gedaald van 20 naar 6 procent.”

De oncologischezorgkosten stijgen volgens het rapport van 6,5 naar 14,2 miljard euro. “Vaak krijgen mensen met uitgezaaide kanker heel dure chemobehandelingen. Daar worden miljarden euro’s aan uitgegeven, maar uit onderzoek blijkt dat we daarmee tien jaar geleden gemiddeld vijf maanden rekten en nu zes maanden,” zegt Lemmens. “Je kunt dat geld ook in preventie steken, waardoor behandelkosten dalen. We zullen keuzes moeten maken.”

