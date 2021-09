Tienduizenden demonstranten bij protest Unmute Us: ‘Hele generatie die niet wordt gehoord’

Deelnemers aan de protestmars Unmute Us in Amsterdam. Beeld ANP

Aan de Unmute Us-protesten hebben volgens de organisatie in heel Nederland meer dan 150.000 mensen deelgenomen. Maar volgens de gemeentes waren het er een stuk minder. In Amsterdam was zaterdag veruit het grootste aantal op de been. De organisatie stelt dat daar 80.000 mensen aan de protestactie meededen, maar volgens de gemeente Amsterdam waren het er 35.000.

Initiatiefnemer van het protest Jasper Goossen noemt het onzin. Hij stelt dat er “veel en veel meer” mensen meeliepen. “Ik denk zelf dat 60.000 tot 80.000 mensen veel reëler is,” zegt hij. Volgens Goossen ging het om een momentopname en was de telling van de gemeente en de politie niet zo nauwkeurig omdat er later nog mensen zich bij de demonstratie aansloten toen deze al onderweg was.

Het protest begon om 14 uur in het Westerpark. Daarna volgde een mars via de Marnixstraat richting het Leidseplein, en vanaf daar via de Eerste Constantijn Huygensstraat, de Bilderdijkstraat en uiteindelijk de Van Hallstraat weer terug naar het Westerpark.

Rond 14.45 uur meldde de gemeente op Twitter dat het te druk werd in het Westerpark en riep mensen op zich niet meer aan te sluiten bij de protestmars. ‘Kom hier niet naar toe,’ zo luidde de boodschap op Twitter.

Het was druk in het Westerpark, maar de sfeer was uiterst ontspannen. Deelnemers aan de protestmars blijven hoopvol, maar denken niet dat er nu wél naar ze wordt geluisterd door Den Haag. Tamara de Boer (26) uit Gouda: “Na de eerste protestmars werd er immers ook niet geluisterd.”

Marcel Kok (55), professioneel decibellenmeter, spreekt zelfs van een ‘heel lieve demonstratie’: “Ik snap niet dat er niet iets meer onrust naar bovenkomt.”

Een agent van de vredeseenheid zegt begrip te hebben voor de demonstranten. Hij verwijst naar de drukte gedurende het F1-weekend in Zandvoort, en de volle voetbalstadions tijdens wedstrijden van Ajax. “Ik kan niet uitleggen waarom deze mensen dan géén feestje mogen vieren.”

‘Dit is gigantisch’

Op het Leidseplein werd de stoet vergezeld door nog (veel) meer medestanders. Aan de 1,5 meter afstand lijkt niemand zich te houden. Het plein begint rond 16.00 uur behoorlijk vol te lopen. Wethouder van Kunst en Cultuur Touria Meliani kijkt toe. “Dit is gigantisch,” zegt ze. “Deze mars moet wel helpen. Het gaat hier niet alleen om een serieuze sector, maar om een hele generatie die niet wordt gehoord.”

“Ik geloof er echt in dat dit wat gaat worden,” zegt Chris Mercera (34), bartender uit Breda. “Ik zie jongeren meelopen, maar ook ouders met kinderen. Het wordt tijd dat ze in Den Haag eens gaan luisteren.” Zijn maat Flowdo Kaoma (31), danser bij saxofonist Hans Dulfer: “Ik help het hem hopen, maar ik vrees dat het weer drie keer niks wordt.”

Malieveld

Op het Malieveld in Den Haag verzamelden zich ook duizenden mensen. Daar werden maximaal 5000 demonstranten verwacht, ook uit Rotterdam, waar zaterdag geen ruimte was voor een eigen protest. Ook in Eindhoven stroomden duizenden demonstranten toe. In Maastricht meldt de organisatie 4000 demonstranten, terwijl er maar op een opkomst van 1000 was gerekend. Daar zijn veel deelnemers uit de carnavalswereld.

In Groningen wandelden duizenden mensen door de binnenstad. Daarnaast reden er 25 wagens mee tijdens de mars, volgens de organisatie het grootste aantal van alle steden waar wagens meerijden. Vanaf de wagens werd muziek gespeeld, mensen zwaaiden met borden met teksten als ‘Minder grappen meer House’ en ‘Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter’.

Er waren ook demonstraties in Enschede, Leiden, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Utrecht.

Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat opgaat, omdat na de eerste protestacties van 21 augustus, toen ruim 70.000 betogers en meer dan 2500 organisaties demonstreerden, een inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef.

Dat de opkomst de tweede keer groter is, geeft volgens Rosanne Janmaat van ID&T een duidelijk signaal dat het niet langer door de overheid genegeerd kan worden. “We roepen de overheid dan op om te stoppen te meten met twee maten. We hebben bewezen dat het kan en nu is het moment. We gaan er vanuit dat wij dinsdag positief nieuws krijgen tijdens de persconferentie.”

