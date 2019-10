Tienduizenden auto's voldoen niet langer aan beveiligingseisen

Auto's met keyless entry-systemen voldoen volgend jaar niet langer aan de beveiligingseisen. Beeld Shutterstock

Volgens Kiwa is het merendeel van de nieuw verkochte auto's met deze slimme sleutel uitgerust. Maar omdat het beveiligingssysteem makkelijk te kraken is, worden de regels aangescherpt. De strengere eisen leiden ertoe dat een kwart van de auto's die het Kiwa toetst, wordt afgekeurd.

“De problemen ontstaan vooral bij modellen die al langer op de markt zijn. Die auto's worden opnieuw gekeurd, maar beschikken in veel gevallen over systemen die niet aan de beveiligingseisen voldoen,” zegt certificatiemanager Henk van Vliet van Kiwa.

Voor autofabrikanten is het duur om de systemen in bestaande modellen te verbeteren. Ook verkiezen veel fabrikanten gemak boven beveiliging. Auto's die al zijn verkocht, behouden hun beveiligingscertificaat. “Modellen die nieuw op de markt komen, beschikken nagenoeg allemaal over goede beveiliging.”