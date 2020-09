Tien procent van de middelbare scholieren zit door coronamaatregelen thuis

Kinderen vanaf twaalf jaar moeten thuisblijven van school als zij een snotneus hebben. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat kinderen met snotneuzen in het basisonderwijs weer welkom zijn. Middelbare scholieren en docenten moeten nog wel thuisblijven bij een loopneus, hoesten of andere verkoudheidsklachten. Dat leidde in de eerste weken van dit nieuwe schooljaar op veel middelbare scholen al tot een exorbitante absentie onder leerlingen. Terwijl de afwezigheid normaliter maximaal rond de 5 procent schommelt, melden sommige scholen nu uitschieters van maar liefst 17 procent. 10 procent afwezigheid lijkt eerder regel dan uitzondering. Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs tientallen middelbare scholen in het hele land.

Ter illustratie: vorige week ontbraken bijna 200 van de 1600 leerlingen op het Kaj Munk College in Hoofddorp, de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle miste dagelijks 200 van de 1300 scholieren en op het Zwin College in Oostburg meldden ruim 200 van de in totaal ongeveer 770 leerlingen zich vorige week ziek. En dan moeten de echte verkoudheidsmaanden nog komen.

Quarantaine

Volgens de website Scholenmeldpunt zijn er sinds mei al 178 middelbare scholen die te maken hebben (gehad) met daadwerkelijk besmette leerlingen of docenten. Op sommige locaties moesten halve klassen uit voorzorg in quarantaine. Eén middelbare school in Nijmegen sloot zelfs volledig.

Afgelopen vrijdag meldde het Spinoza Lyceum in Amsterdam dat er dertig leerlingen met corona zijn besmet. Ook vijf docenten hebben positief getest. Volgens rector-bestuurder Jan Paul Beekman bleken ouders hun kinderen naar school te hebben gestuurd, terwijl ze al lichte klachten hadden. “We doen op school ons best om de maatregelen te handhaven, maar je moet het samen doen.” De school deed een dringend beroep op de ouders om kinderen met klachten thuis te houden.

Veel schoolleiders maken zich zorgen over het lopende schooljaar. Scholieren met lichte verkoudheidsklachten zitten door de coronamaatregelen noodgedwongen thuis. Pas als ze 24 uur klachtenvrij zijn óf een negatieve uitslag van een coronatest hebben, mogen ze terug naar school. Vanwege de lange wachttijden voor coronatesten, kan een leerling daarom zomaar vijf dagen thuiszitten. Ook als niet hij of zij, maar een gezinslid klachten heeft.

Achterstand

Sommige leerlingen kampen bovendien nog met een achterstand vanwege de lockdown in het vorige schooljaar. “Als dit ziekteverzuim zich zo verder ontwikkelt, bij leerlingen en docenten, dan wordt het redelijk rampzalig”, verwacht Wiebe Wieling, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting OVO Fryslân-Noord. Op ‘zijn’ twaalf scholen ontbraken de afgelopen weken honderden van de 5500 leerlingen. Ook zitten dagelijks dertig à veertig docenten thuis.

Docenten worstelen met alle lege schoolbankjes. Om te voorkomen dat er meer achterstanden ontstaan, schakelen ze zoveel mogelijk over op online onderwijs. Tijdens de lessen zetten bijvoorbeeld klasgenoten een livestream aan voor de leerlingen thuis of schakelen leraren een online meeting in. “Er zijn wel zorgen over het afstandsonderwijs”, zegt Nienke Luijkx, voorzitter van scholierencomité Laks. “Er wordt gezegd dat leerlingen die uitvallen thuis onderwijs kunnen volgen. Maar we horen dat dat lang niet overal gebeurt.” Docenten zeggen dat het lastig is om de live lessen te combineren met de zorg voor scholieren thuis.

Leraar nodig

Bovendien merken scholen dat niet alle leerlingen evenveel baat hebben bij online onderwijs. Vooral vmbo-leerlingen hebben een leerkracht voor hun neus nodig om hen bij de les te houden en om vragen aan te kunnen stellen, zeggen de scholen. Wieling van OVO Fryslan-Noord: “Dit voorjaar waren alles lessen digitaal, dat was misschien wel makkelijker te organiseren dan nu. Nu heb je zoveel variabelen in je klas.”

Ook de scholieren zelf vragen zich af wat alle afwezigheid voor hun onderwijs betekent. Luijckx van het Laks: “Het is op zich niet gek om er een zo normaal mogelijk schooljaar van te maken, maar tegelijkertijd moeten we ons afvragen wat realistisch is om van de leerlingen te verwachten.”

De scholen volgen met hun protocollen de aanwijzingen van het RIVM, dat stelt dat leerlingen thuis moeten blijven bij (neus)verkoudheid, ‘een van de klachten die vaak voor komt bij Covid-19’. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schaart een verstopte neus of loopneus echter onder ‘minder gebruikelijke symptomen’ voor de ziekte. Een woordvoerder van het RIVM stelt ‘dat we de symptomen hebben benoemd waar mensen op moeten letten.’ Dat is gebeurd op basis van advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Wel examen

Het ministerie van Onderwijs kent de signalen over het hoge verzuim en stelt ‘in kaart te gaan brengen hoe het met de afwezigheid gaat’. Het ministerie wil in ieder geval de centrale examens dit jaar wel laten doorgaan. “Dat is het uitgangspunt, maar we houden de ontwikkelingen in de gaten”, zegt de woordvoerder.

Ook volgens sectororganisatie VO-raad moet het lukken om de examenkandidaten met een diploma van school te laten gaan. “Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn, maar ik zie creativiteit in de sector. En we hebben geld gekregen om eventuele achterstanden weg te werken. Ik ben daar wel optimistisch over”, aldus voorzitter Paul Rosenmöller.

Al zal ook dit schooljaar ‘geen normaal’ jaar worden, daarover is iedereen het wel eens. “De leerlingen gaan wel naar school, maar het is geen jaar zoals je het zou willen hebben”, vat Henk Post, bestuurder bij Dunamare Onderwijsgroep, samen.