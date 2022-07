Ticketprijzen Suriname rijzen de pan uit, duizenden euro’s voor enkeltje

De directie van Surinam Airways zegt hard te werken aan ‘een passende en duurzame oplossing’ voor alle getroffen passagiers. Beeld ANP

Surinam Airways, in de volksmond nog bekend onder de oude naam SLM, geeft toe dat passagiers al geruime tijd ongemak ondervinden vanwege ‘verstoringen’ in het vliegschema. Maar nu in Nederland de zomervakantie is begonnen, schopt het schrappen van vluchten de vakantieplannen in de war van veel Surinamers die banden hebben met ons land en van Nederlanders die verbonden zijn met Suriname.

De problemen bij Surinam Airways worden door de maatschappij zelf toegeschreven aan ‘de nasleep van de effecten van de coronapandemie, operationele uitdagingen als gevolg van het vooralsnog niet beschikken over een eigen vloot en de verdubbeling van de brandstofprijs in de afgelopen drie maanden’.

In de praktijk betekent dit dat de eerste vlucht van de Surinaamse maatschappij pas op 24 juli vertrekt van J.A. Pengel International Airport. Een ticket naar Amsterdam kost 1428 euro. Vliegen vanaf Schiphol naar Paramaribo met Surinam Airways kan pas vanaf 27 juli weer en daaraan hangt op dit moment een prijskaartje van 3798 euro.

Uitwijken naar KLM

Tot die tijd kunnen reizigers voor een rechtstreekse vlucht uitwijken naar KLM. En die maatschappij rekent vanaf Amsterdam naar Paramaribo de komende twee weken tussen de 1560 en 4983 euro, afhankelijk van de dag en hoe snel de reiziger wil vertrekken. De andere kant op kost een vlucht tussen de 873 en 1101 euro.

Buiten de vakanties betalen reizigers bij KLM voor een enkele vlucht zo’n 600 euro. Tegen deze prijsstelling kan Surinam Airways niet op. De directie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zegt hard te werken aan ‘een passende en duurzame oplossing’ voor alle getroffen passagiers. Het reorganisatieproces ‘dat moet leiden tot gezondmaking van de bedrijfsvoering’ zal in de komende weken vaste vorm aannemen.

Verhalen over de financiële problemen van Surinam Airways doen al jaren de ronde. Het bedrijf zou een schuld hebben van zo’n 75 miljoen dollar. De huidige regering wijt deze situatie aan jarenlang slecht management door de directie en verkeerde investeringsbeslissingen door vorige kabinetten.

Reizigers de klos

Hoe het ook zij, reizigers zijn de klos door de huidige uitval van vluchten tussen Nederland en Suriname en de hoge ticketprijzen. Voorzitter Vincent Soekra van de Vereniging Ons Suriname, een van de oudste organisaties van Surinamers in Nederland, constateert: “Juist in de vakantieperiode is er weer zoveel gedoe. Mensen hebben hun gespaarde geld uitgegeven om een keertje naar Nederland te komen, of gezinnen met jonge kinderen willen langere tijd naar Suriname, en zij worden ernstig gedupeerd.”

Eigenlijk moeten ze SLM opheffen, klinkt het vaak onder Surinamers, maar dat is volgens Soekra weer te kort door de bocht. “Er dient vooral een goede reorganisatie plaats te vinden, maar dat zal wel weer niet gebeuren. Want dit soort bedrijven is te afhankelijk van politieke vriendjes. De mensen die er werken, hebben vaak hun baan gekregen doordat ze verbonden zijn met de partijen aan de macht. Die cultuur moet eerst drastisch veranderen.”

Soekra denkt dat Surinam Airways met de huidige bedrijfsvoering niet zal overleven. “Ze moeten echt gaan werken met minder personeel en een bescheiden eigen vloot. Dan kunnen ze wellicht concurreren met KLM op deze route, al zijn de maatschappijen natuurlijk qua grootte onvergelijkbaar. KLM houdt de prijzen erg hoog zolang SLM in problemen zit, ziet deze verbinding als een melkkoe. Maar ja, het is een private onderneming en dus hun goed recht.”