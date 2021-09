Thuiswerkrevolutie blijft uit: geen extra trek naar buiten de stad, kantoren blijven vol

Vanwege corona zijn Nederlanders meer vanuit huis gaan werken, maar al te grote gevolgen voor de woningmarkt heeft dat niet. Wel scheelt het files en overvolle treinen.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van meer thuiswerken. Volgens PBL valt ook niet te verwachten dat er opeens veel minder kantoorruimte nodig is nu bedrijven en werknemers tijdens de coronapandemie hebben kunnen proeven aan de voordelen van het thuiswerken.

Sinds corona is in de media veel gespeculeerd over de impact van meer thuiswerken, schrijft het Planbureau. Voortaan zouden we op grotere afstand van ons werk kunnen wonen, in een ruimer huis buiten de stad. Ook zouden minder kantoren nodig zijn en minder auto’s op de weg. Uiteindelijk is de impact op het verkeer nog het grootste, blijkt uit de inventarisatie.

In gesprekken met thuiswerkers bespeuren de onderzoekers veel tevredenheid, al spreekt daaruit vooral een grondige hekel aan de kantoortuin die funest is voor de concentratie. Wel worden de sociale contacten aan de koffieautomaat gemist en veel thuiswerkers erkennen dat ze door het samenwerken op afstand inboeten aan interactie en inspiratie.

Mede daarom is het voor PBL nog de vraag of bedrijven ook na de coronapandemie ruimte blijven geven aan thuiswerken. Verder onderstreept PBL dat veel werknemers helemaal niet kúnnen thuiswerken: zelfs toen eind vorig jaar de coronanood het hoogste was, deed meer dan de helft dat niet. De werkende bevolking bestond voor 46 procent uit thuiswerkers, waar dat voor corona 41 procent was – geen wereld van verschil. Onder de mensen die vanwege corona geheel of grotendeels thuis werkten, waren er veel die dat daarvoor al weleens deden of een deel van de week. Ze werkten vooral veel meer dagen vanuit huis.

Geen nieuws op het woonfront

PBL betwijfelt of thuiswerken leidt tot een exodus uit de stad. Daar waren indicaties voor omdat grote steden meer bewoners naar het ommeland zagen gaan dan ervoor terugkwamen vanuit de regio, iets wat ook niet meer werd gecompenseerd door de komst van expats. Na een inhaalslag in de landelijke gebieden zijn de huizenprijzen van stad en platteland naar elkaar toe gegroeid, wat ook leek te wijzen op een corona-effect door de mogelijkheid vaker thuis te werken.

Maar volgens PBL zijn deze trends op de woningmarkt al ruim voor corona ingezet en is er na de pandemie ook geen versnelling te bespeuren. Dat gezinnen vertrekken uit de stad is al veel langer aan de hand en volgens PBL toch vooral te wijten aan de ‘toenemende onbetaalbaarheid’ van wonen in de stad. Overigens heeft PBL niet ingezoomd op Amsterdam.

Ook voor de kantorenmarkt verwacht PBL geen al te grote ommezwaai. Uit een peiling onder werkgevers blijkt dat ongeveer de helft verwacht minder kantoormeters te gaan gebruiken, terwijl de andere helft dit niet verwacht. Van die laatste groep verwacht een groot deel juist méér vierkante meters te gaan gebruiken, door groei van het bedrijf of vanwege piekmomenten in de werkweek waarop veel personeel tegelijk aanwezig is.

PBL verwacht wel een verschuiving binnen kantoren door meer thuiswerken. Er zullen wellicht minder werkplekken overblijven, maar daar staat tegenover dat meer ruimte nodig is voor overleggen, ook via digitale faciliteiten.

Net zo veel verkeer, maar veel minder files

De grootste impact van het thuiswerken verwacht PBL op de verkeersdrukte. De reden is dat een kleine teruggang van het autogebruik in de spits een groot effect kan hebben op het aantal opstoppingen. Dat werd tijdens corona nog maar eens bewezen: 20 procent minder autokilometers leidde toen tot 70 procent minder files.

Thuiswerken leidt overigens niet per se tot minder verkeer. De tijd die forenzen besparen wordt benut voor visite, winkelen of uitstapjes. Maar het maakt al een groot verschil als ze de spits kunnen mijden. PBL verwacht dat meer thuiswerken kan leiden tot 8 procent minder ritten voor woon-werkverkeer. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek eerder dat 8 procent minder verkeer in de spits de helft van de files scheelt.

Voor PBL is het zelfs reden om vraagtekens te zetten bij geplande investeringen in extra wegen of openbaar vervoer in de spits. Het nieuwe kabinet zou nog eens goed moeten nagaan of die investeringen nog rendabel zijn en of ze wellicht beter kunnen worden uitgesteld. PBL wil daarbij geen voorbeelden noemen.