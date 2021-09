Thuiswerkers frustreren dieven: bijna helft minder inbraken

Beeld Getty

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat de coronapandemie veel criminelen thuishield, wat leidde tot een dalend aantal misdrijven. Maar uit politiecijfers over de eerste acht maanden van dit jaar blijkt dat het aantal aangiftes van ‘klassieke misdaad’ nog veel verder naar beneden is gegaan.

Zo is het aantal inbraken in heel Nederland met 42 procent afgenomen tot 14.125 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dat was het laatste ‘normale jaar’ voor de coronacrisis. In 2020 ging het nog om een afname van bijna 20 procent in dezelfde periode. Ook het aantal straatroven daalde met 36 procent (nu 1475) en het aantal overvallen met 43 procent (nu 427).

Amsterdam

In Amsterdam is er sprake van een nóg scherpere daling van het aantal inbraken. Gedurende de eerste acht maanden van 2021 vonden er 1127 inbraken plaats – een daling van 48 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Het aantal straatroven in de hoofdstad daalde met 42 procent (nu 453) en het aantal overvallen met 29 procent (nu 98).

Fors lager

Sommige delicten, zoals inbraken, stijgen de laatste weken weer vergeleken met begin dit jaar, maar nog altijd liggen de aangiftes fors lager dan in coronajaar 2020.

Dat Nederlanders massaal zijn gaan thuiswerken, heeft het leven van criminelen volgens de politie flink moeilijker gemaakt. Veel daders zijn gelegenheidsplegers, maar na de eerste corona-uitbraak in Nederland was het toezicht in woningen en wijken veel scherper dan ze tot dat moment waren gewend.

Waar de misdrijven op straat fors terugliepen, stegen die online juist explosief. Het aantal aangiftes van cybercrime is tot september met 9561 gedupeerden al bijna op het niveau van heel 2020, toen 10.177 mensen slachtoffer werden. Vergeleken met de eerste acht maanden van 2019 ging het om een stijging van 225 procent.

Volgens de politie is een deel van de dieven overgestapt naar de onlinecriminaliteit. Hierbij speelt mee dat het voor criminelen in korte tijd veel makkelijker is geworden om mensen digitaal te bestelen. Verstand van hacken is niet nodig. De software wordt kant-en-klaar aangeleverd en soms is zelfs een helpdesk 24 uur per dag beschikbaar.

Terugkeer klassieke misdaad

De politie verwacht dat digitale criminaliteit ook na de coronacrisis alleen maar verder zal toenemen. Maar ook de klassieke misdaad keert waarschijnlijk terug als het thuiswerken afneemt.

“Als de wijken weer leegstromen overdag, neemt de gelegenheid toe. Wij rekenen ons nog niet rijk,” zegt projectleider High Impact Crime bij de politie Jos van der Stap.