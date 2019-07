Thuisbezorger Takeaway wil Britse aartsrivaal Just Eat overnemen

Ceo Jitse Groen van Takeaway. Beeld anp

“De huidige status quo in Europa is tijdelijk,” aldus topman Jitse Groen van Takeaway eerder dit jaar tegen Het Parool. “Er zijn vier beursgenoteerde bezorgbedrijven in Europa, dat zijn er drie te veel. Schaal is alles. Wij willen in niet te veel landen actief zijn, maar altijd de grootste zijn. Dat is de beste verdediging tegen een Amerikaan of een Chinees die de grens over wandelt. We hebben niet de optie om te zeggen: dat doen we volgend jaar wel. Dan gaat een ander ermee vandoor.”

Dit weekend bevestigde het Amsterdamse bedrijf in gesprek te zijn over een overname van alle aandelen Just Eat plc, nadat de Britten volgens de beursregels de in de pers uitgelekte gesprekken bekend maakten. Takeway moet volgens diezelfde regels nu voor 24 augustus een bod doen, of afhaken.

Europa verdeeld

De twee bedrijven passen in Europa als een legpuzzeltje in elkaar. De aartsrivalen hebben het continent de afgelopen jaren met een fileermes verdeeld. Takeaway is de grootste in de Benelux, Duitsland, de Alpenlanden en Polen en is actief op de Balkan en in Portugal. Just Eat is groot op de Britse eilanden, Ierland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken en Noorwegen.

Thuisbezorgd groeide deze eeuw aanvankelijk vanuit Enschede uit tot de grootste maaltijdbezorger in Nederland, ondanks de concurrentie met onder meer Just Eat. Toen die het niet meer kon bolwerken, verkochten de Britten in 2016 hun Beneluxactiviteiten voor 22,5 miljoen euro aan de Nederlanders. Even later stootte Thuisbezorgd zijn bescheiden Britse activiteiten af aan Just Eat.

Beurswaarde

Op de beurs is Takeaway, dat sinds 2016 jaar aan het Damrak staat genoteerd, nu ruim 5 miljard euro waard. Just Eat is met een waardering van 4,3 miljard net iets kleiner. Het bedrijf heeft het lastig op de eigen thuismarkt, kampt met een onwillige it-vernieuwing en zag de aandelenkoers flink dalen, waardoor het overnamevoer is geworden. Thuisbezorgd heeft door zijn beursgang daarentegen een forse oorlogskas.

Vorig jaar nam Takeaway voor 930 miljoen de Duitse marktleider Delivery Hero over, waardoor het marktleider werd in de Duitstalige landen. Ook kocht het zich in in Israël. Inmiddels bestellen jaarlijks ruim 14 miljoen Europeanen via de bezorgplatforms van Takeaway 94 miljoen bestellingen. Sinds de beursgang is het hoofdkantoor, dat momenteel fors uitbreidt, in Amsterdam gevestigd.

Het van oorsprong Deense Just Eat zou Takeaway de door oprichter Groen vurig gewenste wereldheerschappij kunnen bezorgen. De Britten zijn naast Europa actief in Canada, Brazilië, Mexico, Australië en India. Takeaway claimt jaarlijks 26 miljoen klanten meer dan 100 miljoen keer te bedienen.

Monopolie

Zelfs tezamen zouden de twee maar een klein deel van de bezorgmarkt domineren. Verreweg de meeste maaltijdbestellingen worden nog altijd direct bij restaurants gedaan, via de telefoon of apps. Dat zal ook de verdediging zijn bij monopolie-onderzoeken van de Europese Commissie en kartelagenten in Nederland en Groot-Brittannië, die ongetwijfeld op een geslaagde overname zullen volgen

Beide bedrijven liggen wel onder vuur vanwege hun dominantie. Zo overwoog brancheorganisatie Horeca Nederland vorig jaar een eigen bezorgdienst op te zetten uit protest tegen de - volgens de branchevereniging- torenhoge commissie van naar verluidt 13 tot 16 procent - die Thuisbezorgd aan restaurants vraagt.

Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het experimenteert met een dienst waarbij restaurants in het vervolg voor tussen de 50 cent en negen euro een hogere positie in de zoekresultaten kunnen kopen.

Overname

Of de overnamegesprekken resultaat zullen opleveren, houden beide bedrijven in het midden. Als het tot een overname komt, dan ligt het voor de hand dat een aantal nevenactiviteiten van Just Eat te gelde worden gemaakt, zoals het minderheidsbelang in Brazilië dat op papier 750 miljoen dollar waard is.

Met de overnamepoging wil Takeway ook de concurrentie voor zijn; naast de voorspelde opkomst van Amerikaanse en Chinese investeerders ook branchegenoten. Eerder dit jaar probeerde Uber, dat met maaltijddienst Uber Eats ook in Nederland actief is, het Britse Deliveroo over te nemen. Ook Amazon roert zich op de bezorgmarkt.

Bang om zelf overnameprooi te worden, was Groen eerder dit jaar niet. “Alles is op gegeven moment te koop, maar we moeten zorgen zo lang mogelijk uit de klauwen van zulke partijen te blijven.”