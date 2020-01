Thuisbezorgd leverde in 2019 38 miljoen maaltijden aan de deur

Via Thuisbezorgd.nl werden in 2019 38 miljoen maaltijden bezorgd. Beeld ANP

Bezorgplatform Thuisbezorgd heeft in Nederland circa 95 procent van de online bestelmarkt in handen. Maar het merendeel van de bezorgmaaltijden in ons land wordt nog altijd direct bij het restaurant besteld en daarover zijn geen cijfers beschikbaar.

Bij het in Amsterdam gevestigde moederbedrijf Takeaway steeg het totaal aantal bezorgingen het afgelopen jaar met 70 procent. Dat komt vooral doordat in Duitsland eind 2018 voormalig concurrent Delivery Hero werd overgenomen, waardoor in dat land het aantal bestellingen ruimschoots verdubbelde.

159 miljoen maaltijden

Afgezien van die overname zou de groei in Duitsland, nu de grootste markt bij het bedrijf, 23 procent zijn toegenomen. In totaal werden via Takeaway in Europa ruim 159 miljoen maaltijden thuisbezorgd.

Takeaway wist afgelopen vrijdag ook zijn Britse concurrent Just Eat in te lijven, na een maandenlange overnamestrijd. De Britten hebben nog geen jaarcijfers gepubliceerd, maar verwerkten in de eerste helft van 2019 al 124 miljoen bestellingen.

Takeway maakt volgende maand ook de bijbehorende financiële gegevens bekend.