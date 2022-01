‘Thuisbezorgd beëindigt contract van bezorger na kritisch artikel’

Beeld ANP

De Amsterdamse maaltijdbezorger Ömür Sönmez (24) is oprichter van Radical Riders, een actiegroep van fietskoeriers die de werkomstandigheden van bezorgers willen verbeteren. Nadat Sönmez een artikel op de website van de vakbond plaatste, kreeg hij van zijn direct leidinggevende via chat te horen dat zijn contract bij Thuisbezorgd niet zou worden verlengd.

Volgens een chatbericht dat NRC inzag, was wat Sönmez schreef ‘in strijd met de waarden die Thuisbezorgd nastreeft.’

Sönmez schreef op de website van Radical Riders onder meer over auto-ongelukken en fietsen met ‘gebrekkige remmen’.

De bezorger schreef daarnaast over ‘permanente telefoonbeschadiging’. ‘Het is een eis van Thuisbezorgd gratis onze eigen telefoons te gebruiken tijdens werktijd. Maar zo’n ding valt regelmatig tijdens werk. En ze weigeren dan enige zinnige bescherming ervoor te regelen of te betalen voor schade,’ aldus Sönmez. Hij doet een oproep aan collega’s om in actie te komen voor hogere lonen.