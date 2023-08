Thijs Römer gaat in hoger beroep tegen celstraf in zedenzaak

Thijs Romer bij het verlaten van de rechtbank in Assen, twee weken geleden. Beeld ANP

Römer werd twee weken geleden door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechtbank legde hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur. Verder moet Römer zich laten behandelen bij De Waag, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De rechtbank achtte bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017, toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

“Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten,” zegt Römer. “Ik heb destijds in het online contact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt.”

Römers advocaat Wikke Monster beklemtoont dat er verder geen mededelingen over het hoger beroep worden gedaan. “Net als in eerste aanleg zal de discussie over deze kwestie plaatsvinden in de zittingszaal.”

OM zelf ook in hoger beroep

Het OM heeft na het aangekondigde hoger beroep van Römer zelf ook aangegeven in hoger beroep te gaan. Dat gaat niet zozeer over de opgelegde straf – daar is het OM het mee eens – maar over de vrijspraak op een tweede feit: het onverhoeds sturen van een naaktfoto. Daar heeft de rechtbank vooralsnog geen straf voor opgelegd.

