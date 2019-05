Thijs H. ontkent moorden, politie zoekt extra bewijs

Dat blijkt uit het rechtbankbesluit over de gevorderde camerabeelden dinsdag. De rechter-commissaris beschrijft daarin de tijdlijn van moordverdachte Thijs H., zijn opnames in de Maastrichtse kliniek en zijn proceshouding.

Het feitenrelaas bevestigt dat Thijs H. zich maandag vrijwillig bij Mondriaan in Maastricht meldde voor opname. Die avond vertrok hij echter weer, door stoelen op te stapelen in de binnentuin, en vervolgens over de muur te klimmen.

Dinsdagavond laat - dus na de moorden op de Brunssummerheide - brachten zijn ouders Thijs H. terug bij de kliniek. Alle alarmbellen gingen toen af bij zijn behandelaars, omdat H. bloed op zijn kleding had en vertelde dat hij op de Brunssummerheide had gelopen. “Dit zou de psychiater geen goed gevoel hebben gegeven,” schrijft de rechter.

H. ontkent

H. ontkent de moorden gepleegd te hebben, er zijn geen directe getuigen gevonden, schrijft de rechtbank, mensen in H.'s omgeving lijken ook niet erg bereid verklaringen af te leggen, medewerkers van Mondriaan zwijgen eveneens, op basis van het beroepsgeheim.



Daarom vindt de rechter de camerabeelden noodzakelijk voor het verdere onderzoek. “Er zijn nu geen andere manieren om deze informatie te verkrijgen (...) Het beroep op het verschoningsrecht van Mondriaan dient te wijken voor het belang van de waarheidsvinding.” De politie wil de beelden omdat ze nu al verlegen zit om bewijsmateriaal, veel ‘sporen zijn mogelijk al vernietigd’, meldt de rechter.

Mondriaan

GGZ-instelling Mondriaan respecteert het besluit van de rechtbank en staat de beelden af. Verder laat Mondriaan onafhankelijk onderzoek doen naar de opnames van Thijs H., en de wijze waarop hij tot tweemaal toe van de gesloten afdeling kon ontkomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt de incidenten.