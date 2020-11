Thierry Baudet wil tóch lijsttrekker worden, partijbestuur vraagt hem te vertrekken

. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Eerder zei het bestuur dat Baudet uit de leiding is gezét, maar dat lijkt niet te stroken met de statuten van de partij.



Volgens een woordvoerder hebben interim-voorzitter Lennart van der Linden, secretaris Astrid de Groot en bestuurslid Rob Rooken aan Thierry Baudet ‘gevraagd uit het bestuur te treden’. “Omdat hij zich niet heeft gehouden aan de afspraken die vandaag nog binnen het bestuur gemaakt zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat hij daar begrip voor heeft en per direct zijn bestuurstaken neerlegt en dus uit het bestuur treedt.”

Lijsttrekkersverkiezing

Tot de totale verrassing van het bestuur stelde Baudet eerder woensdag voor om een lijsttrekkersverkiezing te houden en stelde hij zichzelf daarbij kandidaat. Interim-voorzitter Lennart van der Linden liet weten dat hij van niets wist en na overleg met de andere bestuursleden is besloten Baudet uit het bestuur te zetten. Die positie als bestuurslid had hij tot woensdag nog wel behouden, ondanks zijn aftreden als voorzitter.

Plaatsvervangend voorzitter Lennart van der Linden zei - vlak voor de bekendmaking dat Baudet uit het bestuur is gezet - dat het aan het partijbestuur is om eventueel een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven, niet aan Baudet.

Wat dat betekent voor zijn plan om een nieuwe gooi naar de macht te doen, is totaal onduidelijk. De chaos binnen Forum lijkt compleet nu ook het bestuur niet meer op één lijn zit met Baudet. Tot woensdagochtend probeerden ze een gesloten front te vormen, maar Baudet verraste het bestuur dus en heeft dat niet geaccepteerd.

Terugkeer

Baudet maakt zijn wens om terug te keren woensdagmorgen duidelijk via een Filmpje op Twitter. Hij zei daarin: “Ik heb een stap terug gedaan om de rust te laten terugkeren. Het allerbelangrijkste is dat de ziel van mijn partij behouden bleef. Maar de rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is een bitchfight ontstaan waarbij mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd. Er wordt geprobeerd mij met pek en veren uit Forum voor Democratie te zetten. Theo Hiddema is opgestapt, Paul Cliteur is opgestapt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van wat wij met Forum voor Democratie wilden doen.”

Baudet verwijst met de kritiek ogenschijnlijk naar het kritische geluid dat partijprominent Annabel Nanninga liet horen. Zij haalde dinsdag ongenadig hard uit naar Baudet. Ze vindt dat hij ‘op staande voet’ moet worden geroyeerd. “De offers die hij vandaag en gisteren heeft gebracht, zijn helaas een wassen neus.”

Ledenraadpleging

Nanninga eiste juist dat Baudet helemaal bij Forum zou vertrekken en krijgt daarop veel bijval van FvD-fracties uit de provincies. In navolging van alle ophef stapten dinsdag al wel Baudet-vertrouwelingen Theo Hiddema en Paul Cliteur uit de politiek.

Baudet zegt in zijn filmpje: “Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij Forum voor Democratie, die denkt dat er fouten zijn gemaakt, die kan zich nu beschikbaar stellen. Maar de leden zijn nu aan het woord. Als Forum voor Democratie ter ziele gaat, als het iets heel anders moet worden, dan kunnen de leden daarvoor stemmen. Maar daar moet wel eerst een ledenraadpleging over zijn geweest.”