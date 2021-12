Thierry Baudet verliest kort geding over Holocaustvergelijking

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD) in de rechtbank Amsterdam. Beeld ANP

Baudet mag deze uitingen ook nergens meer herhalen en geen afbeeldingen van de Holocaust meer gebruiken in het debat over de coronamaatregelen.

Dit besloot de voorzieningenrechter woensdag na het kort geding dat Joodse organisaties en Joodse overlevenden hadden aangespannen tegen Baudet.

Onnodig grievend

De rechter: “U maakt een vergelijking met de Holocaust. Die vallen onder vrijheid van meningsuiting. Echter, dat is niet onbegrensd. Er is in uw uitingen geen enkele nuancering. U heeft zich onnodig grievend uitgelaten. U draagt bij aan klimaat waarin antisemitisme wordt aangewakkerd.”

Er verscheen tijdens de zitting een twitterbericht met de toegangspoort van Auschwitz: ‘QR-code macht frei.’

Het Cidi (Centrum Informatie en Documentatie Israël), Centraal Joods Overleg en vier Joodse oorlogsoverlevenden vroegen een verbod op de vergelijkingen van Baudet. De uitingen bagatelliseren volgens de eisers de Holocaust en zijn ‘beledigend en diep- en diep kwetsend’ voor de vermoorde slachtoffers, overlevenden en nabestaanden.

Leidt tot antisemitisme

De Joodse organisaties en oorlogsoverlevenden eisten dat Baudet zijn statements zou verwijderen op last van een dwangsom van 25.000 euro per dag en dat de politicus een verbod krijgt beeldmateriaal van de Holocaust te gebruiken in de context van het coronadebat. “Het is ingrijpend voor de overlevenden en de nabestaanden, en het leidt tot antisemitisme,” zei advocaat J. Schaap.

In de betreffende uitingen, die Baudet deed op 14, 16 en 29 november op sociale media, schrijft de politicus onder andere hoe hij meent dat ‘de ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn, de wegkijkende uitsluiters de nieuwe nazi’s en NSB’ers’. Daarbij plaatste hij een collage van twee foto’s: een van een kind dat van achter een hek naar het sinterklaasfeest zou kijken en daarnaast een foto van een jongen met een Jodenster in het Poolse Lodz, vlak voor deportatie. Bij een foto van concentratiekamp Buchenwald schreef hij: ‘Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt.’

Advocaat Jacqueline Schaap: “Een van de overlevenden heeft Bergen-Belsen overleefd. De koude rillingen lopen over haar rug als ze dit leest. De oorlog leeft nog steeds in hen. De Holocaust wordt met die vergelijking gebagatelliseerd. Het is een voorbeeld van antisemitisme en leidt tot antisemitische reacties.”

Niet alles permitteren

Baudet vergelijkt volgens haar zaken die niet vergelijkbaar zijn. “Er is vrijheid van meningsuiting. Maar hij kan zich niet alles permitteren. Hij verwijst naar nazi-activiteiten. Wat toen gebeurde, is het ergste wat er bestaat. Ze zijn onnodig grievend.”

Een van de oorlogsoverlevenden, Mattie Tugendhaft uit wiens naam het kort geding mede werd gevoerd, zei tijdens de zitting: “Iedereen weet wat ons is overkomen. Mijn vrouw en ik zijn 84 jaar en hebben beiden de oorlog meegemaakt. Elke nacht zien wij de oorlog voorbijkomen. Elke nacht slapen we niet. Moet het steeds door blijven gaan? Het komt hard binnen.”

“Ik begrijp niet waarom meneer Baudet dit fenomeen aanhaalt om zijn standpunt te verdedigen,” zei oorlogsoverlevende Rudie Cortissos (82), die 63 familieleden heeft verloren in de oorlog, onder wie zijn moeder. Zelf overleefde hij de oorlog in de onderduik, evenals zijn vader.

De uitspraken van Baudet geven hem hartpijn, zei hij kort voor de zitting. “Het rijt wonden open. De film van de Tweede Wereldoorlog speelt zich weer voor mijn ogen af en de treinen naar Auschwitz en Sobibor zie ik weer rijden. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de oorlog denk. Waarom doet hij dit? Hij beseft niet wat het losmaakt bij ons.”

Alarmknop

Volgens Baudets advocaat Gerard Spong wilde zijn cliënt met zijn uitingen de Holocaust niet bagatelliseren maar heeft hij de ernst van de coronagevaren in historisch perspectief willen plaatsen. “De vergelijking is een alarmknop voor het Nederlandse volk,” zei Spong.

Het gaat Baudet, aldus Spong, om de uitsluiting van grote groepen mensen, van ongevaccineerden die op één grote hoop worden gegooid.

“Het is niet de Holocaust die hij vergelijkt, het is de daaraan voorafgaande periode van uitsluiting van grote groepen mensen met een persoonlijk kenmerk. Het is een waarschuwing: Zet mensen niet weg als gevaar voor de volksgezondheid. Dat moet worden voorkomen.”

Baudet stelt volgens Spong het lot van de Joden in de oorlog niet gelijk met dat van de ongevaccineerden. “Hij bestrijdt sociale uitsluiting.”

Een historische vergelijking is niet belastend, aldus Spong. “Een politicus mag zich uiten over maatschappelijke problemen, ook al doet het sommigen pijn. De pijngrens is niet de grens wat mag en niet mag. Je mag zeggen dat de vergelijking smakeloos is, maar daarmee is de uiting niet onrechtmatig.”

‘Ik wil waarschuwen’

Baudet zei in de zitting geen mensen pijn te willen doen: “Ik wil waarschuwen voor de gevaren van uitsluiting. Ik noemde niet alleen de jaren dertig en veertig, maar ook de apartheid. Kijk alleen al naar de taal: mensen die kritische vragen stellen, worden wappies genoemd. Men heeft het ook over de pandemie van de ongevaccineerden. In sommige landen mogen ongevaccineerden niet werken of het parlement in. Deze uitsluiting vind ik buitengewoon gevaarlijk. Ik doe het tegenovergestelde van bagatelliseren. Ik zeg: ga niet die kant op.”

Na afloop van de zitting vielen overlevenden elkaar om de hals. “We zijn heel gelukkig met deze uitspraak waarbij alle punten zijn toegewezen. We hebben een grens gesteld aan hoe ver je kunt gaan in het publieke debat. Je kunt niet op de ziel trappen van mensen die al zo veel hebben geleden,” zei CJO-voorzitter Ronny Naftaniel.