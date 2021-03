Thierry Baudet: ‘Ik ben verbijsterd dat Nederland dit gelaten ondergaat’

Thierry Baudet, lijsttrekker van Forum voor Democratie. Beeld Marco De Swart

Van Urk naar Arnhem, van Groningen naar Terneuzen: in een ‘vrijheidskaravaan’ trok Thierry Baudet door het land. Zijn verhaal: de coronamaatregelen zijn onnodig, te veel en ‘levensgevaarlijk’.

Stond u in die steden niet vaak tegenover dezelfde harde kern van uw achterban?



“We mogen steeds een paar honderd leden uitnodigen, maar ik zie niet veel bekende gezichten. En we hebben de afgelopen maand op onze events iedere dag tweehonderd nieuwe leden ingeschreven. Dus het zou kunnen, maar ik denk het niet. Je vraagt dit natuurlijk ook vanwege de discrepantie in de peilingen.”

Daarin staat u op ongeveer 5 zetels.



“Ja, het zou kunnen dat er een groep is die hard gaat voor ons verhaal, terwijl de rest is afgehaakt. Maar ik ging ook onaangekondigd naar Urk, waanzinnig druk werd dat. 4 miljoen mensen per week lezen onze berichten op Facebook. En we zijn de enige partij die heel duidelijk stelling neemt tegen de coronamaatregelen, die steeds minder populair worden. Maar we zullen het zien op 17 maart.”

U rekent zelf op 20 zetels. Als u die niet verzilvert, accepteert u de uitslag dan? Want u stelde ook vragen bij het stemproces.



“Ja, ik blijf erbij dat briefstemmen makkelijk te vervalsen zijn. Maar accepteren…Ik ben niet van plan de wapens op te pakken ofzo, haha.”

Het civiele leger!

“Dat bedoel ik natuurlijk overdrachtelijk, ik ben een zeer vredelievend persoon. Maar we gaan gewoon heel goed kijken de komende dagen en als er dingen zijn misgegaan, zal ik niet schromen naar de rechter te gaan en hertellingen te vragen. Maar ik ga niet buiten de rechtsstaat.”

U strijdt tegen de maatregelen, maar ontkent ook de impact op de gezondheidszorg.



“Ik denk dat lockdowns nooit meer weggaan, want corona is gewoon een stevige seizoensgriep. Dus misschien zijn we er even drie maanden vanaf straks, maar het zal zich steeds opnieuw voordoen. We sukkelen zo eeuwig door.”

Dat is ook wat wetenschappers zeggen, maar voor griep hebben we bijvoorbeeld ook de griepprik.



“Ja en de effectiviteit daarvan zit rond de 50 procent, die is met het coronavaccin misschien iets hoger, maar zeker niet de 95 procent die Pfizer claimt. Noorwegen, IJsland en Denemarken zijn alweer gestopt met AstraZeneca. En het is allemaal nattevingerwerk of het op langere termijn werkt.”

In verpleeghuizen zie je na vaccinatie een afname van het aantal gevallen.



“Is dat nou zo?”

Dat is wel wat het RIVM vaststelt.



“Nou, ik weet niet precies wat voor cijfers dat zijn. Welke rapportagemethodieken. De grote clou is wat het vaccin op lange termijn doet. Ik wil best geloven dat het op korte termijn enig effect heeft, maar straks krijgen we weer een rhinovirus, of een sterker influenza. Moet dan weer iedereen gevaccineerd?”

Thierry Baudet van Forum voor Democratie. “Ik ben ook verbijsterd dat Nederland dit gelaten ondergaat. Kijk wat er in Israël gebeurt, daar heb je een soort pariastatus als je niet een app kan laten zien dat je ingeënt bent." Beeld Marco De Swart

U gelooft ook niet dat er zoveel oversterfte is als het CBS zegt. Dat zijn toch geen koekenbakkers?

“Nou, het RIVM verschilt ook met het CBS op dat punt, die hebben ook cijfers moeten bijstellen naar beneden. Maar goed, het CBS kwam tot een inschatting van 15.000 doden. Zelfs als dat klopt, kun je je afvragen of dat zorgelijk is. Er overlijden jaarlijks hier 150.000 tot 170.000 mensen en dat zal door de babyboomers nog wat stijgen de komende jaren, maar dat zijn geen absurde aantallen.”

Er zijn ook mensen met chronische klachten na corona.



“Zeker, mochten er honderdduizenden mensen met klachten zijn na dit virus, verandert de ernst, maar dat is niet zo.”

Fysiotherapeuten en huisartsen zeggen tot wel 40.000 mensen te behandelen.



“Ja, die hebben een vorm van langdurige klachten, maar de mensen met hersenletsel bijvoorbeeld, echt blijvende schade, dat is echt een kleine groep. Dat accepteren we ook met andere zaken in het leven. Neem auto-ongelukken. Als je elke dag het NOS Journaal opent met het aantal verkeersslachtoffers en dan persconferenties gaat geven met doventolken over hoe bang mensen moeten zijn, durft niemand meer de auto in te stappen. Dat is ook mijn probleem met de zogenaamde experts. Die zien een zieke en zeggen: dit is heel erg. Maar ze kunnen geen statistieken lezen en zien dat dit een marginaal probleem is.”

U gelooft ook niet in de maatregelen om te voorkomen dat te veel mensen het virus tegelijk krijgen.



“Er zijn heel veel studies gedaan waaruit blijkt dat er geen correlatie is tussen maatregelen en verspreiding.”

Ondanks maatregelen wás de zorg bijna overbelast.



“Die is niet overbelast geraakt.”

Wel bijna.



“Wel bijna, niet bijna, whatever. Maar je kunt toch als ontwikkeld land in een jaar tijd een paar duizend extra bedden regelen? Er zijn tienduizenden artsen en verpleegkundigen uitgestroomd de afgelopen jaren. Had die teruggehaald. Geef ze een dubbel salaris.”

Als dat makkelijk was geweest, had het kabinet dat toch gedaan?



“Daarom snap ik niet wat er gebeurt. Ik ben ook verbijsterd dat Nederland dit gelaten ondergaat. Kijk wat er in Israël gebeurt, daar heb je een soort pariastatus als je niet een app kan laten zien dat je ingeënt bent.”

Thierry Baudet: “Jaap van Dissel weet vast veel over hoe virussen werken, maar weet niet zoveel van de maatschappelijke gevolgen op lange termijn.’’ Beeld Marco De Swart

U zei eerder dat lockdowns niet werken volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Maar dat zegt dat het helpt de verspreiding te vertragen. Dat is iets anders dan ‘het werkt niet’.



“Waar zeg ik dat dan zo?”

Op uw website.



“Als dat te scherp geformuleerd is, dan moeten we even kijken.”

Het is niet de eerste keer dat u het verwijt krijgt halve waarheden te presenteren.



“Ik wil er graag op ingaan, maar het verwijt is dan dat wij een wat journalistieke manier hebben om koppen te maken, haha.”

Maar als u kort door de bocht gaat, kan ik dat andere dan nog geloven? Begrijpt u?



“Ik denk het wel, het zal heus één of twee keer gebeurd zijn, misschien in de heat of the moment, maar het geweld van de andere kant is zo groot dat een stootje terug geen kwaad kan.”

Elke politicus in Nederland zal het beste voor hebben met de Nederlandse gezondheid.

“Weet ik niet. Is een aanname. Om eerlijk te zijn begrijp ik mijn tegenstanders niet meer. Ik dacht dat mensen bevangen waren door angst, dat ze gewoon niet rationeel meer konden nadenken. Maar de feiten zijn zo evident dat we niet te maken hebben met een killervirus. 99,8 procent van de mensen wordt gewoon weer beter.”

U heeft gezegd dat overheden, maar ook bijvoorbeeld het World Economic Forum, de coronacrisis aangrijpen voor hun agenda van verduurzaming en globalisering.



“De retoriek is Build back better, de Great Reset, ze hebben het allemaal over ‘doorpakken’. Het nieuwe normaal. Ik vraag me oprecht af: wat gebeurt hier, wat willen ze? Hun agenda van globalisering doordrukken? Het kan.”

Is dat niet gewoon het schrale idioom van politici?



“Haha! Never underestimate the power of stupidity of causes in life. Tja, weet u, ik dacht dat ik iets van de wereld begreep. De hele stroom na de Koude oorlog van hippie-gedachtegoed. Eén wereld, imagine there’s no countries, dat daar de EU uit voortkwam, dan nog een beetje oorlogstrauma als een soort sambal erdoorheen gegooid. En dat het naïef was. Maar via een opgeklopt gezondheidscrisisnarratief gaan we naar een halve politiestaat toe.”

Weet u meer van de pandemie dan Jaap van Dissel van het RIVM?



“Hij weet vast veel over pandemieën, over hoe virussen werken, dat soort zaken. Maar ik denk dat hij niet zoveel weet van de maatschappelijke gevolgen op lange termijn. Kijk wat ze nu doen: alle vrijheid afpakken, mensen opsluiten, een semi-verplichte injectie geven.”

U noemde het bovendien ‘extreem toevallig’ dat het virus opdook naast een Chinees laboratorium. Hoe bedoelt u nou zoiets?



“Ik denk dat het behoorlijk aannemelijk is dat het ontwikkeld is in het Wuhan-laboratorium. Dat is het enige biologische wapenlaboratorium van China. Wat zou kunnen is dat er iets aan de hand is wat de geheime diensten weten, maar wij niet. Dat zou kunnen.”

En dat zou China doen?



“Dat weet ik niet.”

U acht dat ‘aannemelijk’ dat het uit een lab komt.



“Ik vind het verhaal van een markt met dieren… Ik weet het niet.”

U heeft zich in de campagne buiten de discussie over corona geplaatst. Wilt u wel in een coalitie straks, met de uitvoerders van het beleid dat u afwijst?



“Ik vind dat je altijd moet openstaan om met iedereen in een coalitie te gaan in een democratie. Je zult mij nooit een partij horen uitsluiten. Maar het lijkt mij onverstandig dat ik als persoon zitting neem in een kabinet met Rutte of wie dan ook. Maar als partij kunnen wij natuurlijk ministers leveren. Ik doe liever wel mee dan niet.”