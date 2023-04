Theoloog Huub Oosterhuis (1933-2023) overleden

Huub Oosterhuis in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Beeld ANP

Oosterhuis is vooral bekend geworden als het gezicht van de progressieve stroming binnen de Katholieke Kerk die onder invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) de kerk probeerde te vernieuwen en ‘bij de tijd wilde brengen’. Op gevoelige punten, zoals het celibaat, botste de jonge jezuïet Oosterhuis met het gezag in Rome, waardoor hij in 1970 uit de Kerk werd gezet.

Oosterhuis’ invloed komt mede door zijn grote vernieuwing van de liturgie, de literatuur die tijdens christelijke diensten wordt gebruikt. Hij vernieuwde eeuwenoude gebeden en zang, en combineerde deze met moderne muziekstromingen zoals pop. Hiermee probeerde hij aansluiting te vinden bij jongeren die zich niet thuis voelden in de traditionele leer van de Katholieke Kerk, waarin tot het Tweede Vaticaanse Concilie Latijn nog steeds de taal van gebed en dienst was. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat uit gedichten, psalmbewerkingen, zang en politieke protestliederen.

Vanaf 1965 was Oosterhuis, die een jarenlange opleiding tot jezuïet achter de rug had, voorganger bij de in 1960 opgerichte Amsterdamse Studentenekklesia. Binnen deze geloofsgemeenschap probeerde hij aansluiting te vinden bij jongeren die massaal de starre en verouderde Katholieke Kerk de rug toekeerden. In 1969 werd hij, na kritiek op het celibaat, uit de Sociëteit van Jezus (beter bekend als de jezuïetenorde) gezet. De Katholieke Kerk verstootte hem een jaar later als priester, omdat hij na zijn huwelijk diensten van de ekklesia bleef voorgaan.

‘Liefde en dankbaarheid’

Oosterhuis kreeg twee kinderen die allebei carrière maakten in de muziekwereld: zangeres Trijntje Oosterhuis en producent en componist Tjeerd Oosterhuis. Zijn kinderen zijn dankbaar voor de inspiratie en liefde die zij van hun vader, Huub Oosterhuis, hebben meegekregen. Dat stellen zij in een korte reactie op zijn overlijden. “Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen.”

Enkele jaren later bekritiseerde dichter Gerrit Komrij het literaire niveau van Oosterhuis’ oeuvre. In Vrij Nederland noemde Komrij hem smalend ‘de copywriter van de firma Christus & Co’, waarna seculiere critici het werk van Oosterhuis links liet liggen.

Erkenning voor zijn werk als Bijbeluitlegger en liturgievernieuwer kreeg hij wel van de (protestantse) Vrije Universiteit: in 2002 werd Oosterhuis geëerd met een eredoctoraat voor zijn bijdrage aan zijn de oecumenische liedcultuur en de liturgievernieuwing.

De Nieuwe Liefde

Oosterhuis was ook betrokken bij de oprichting van vier debatcentra in Amsterdam: de Populier, De Balie, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. In zijn latere leven werd hij lijstduwer van de SP en zette hij zich onder meer in voor een ruimhartig asielbeleid. Ondanks zijn verbintenis aan de antimonarchistische partij was hij een huisvriend van de koninklijke familie, in het bijzonder van prinses Beatrix. Oosterhuis hield onder meer de preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus in 2002. Ook sprak hij de zegen uit tijdens de uitvaart van prins Friso in 2013.

KRO-NCRV zendt maandagavond een In Memoriam uit Huub Oosterhuis. De uitzending bestaat uit een compilatie van fragmenten van Oosterhuis uit diverse uitzendingen van KRO-NCRV waar hij de afgelopen jaren te gast was. Het In Memoriam wordt tweemaal uitgezonden: om 23.05 uur op NPO2 en om 23.40 uur op NPO1.

Reacties Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, noemt Huub Oosterhuis een wijze leermeester. Op Twitter staat de politicus stil bij het overlijden van de theoloog en dichter. “Huub Oosterhuis leerde ons dat er meer vragen zijn dan antwoorden, dat ieder antwoord nieuwe vragen oproept. Medemenselijkheid stond bij hem voorop. Vanuit onze feilbaarheid proberen onze tekorten te overstijgen, voor onszelf en voor de ander. Rust zacht, wijze leermeester.”

