Theo Hiddema van FvD verlaat per direct Tweede Kamer

Theo Hiddema (FVD) en Thierry Baudet (FvD) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

In tegenstelling tot Baudet blijft Hiddema niet aan tot de verkiezingen van 17 maart. In een brief aan Kamervoorzitter Kadija Arib schrijft hij: “Bij dezen wil ik je laten weten dat ik mezelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard.” Volgens hem heeft dat te maken met ‘recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde’.

Hiddema stopt ermee. Zijn brief aan de Voorzitter, die een beetje aangeslagen is, is volledig in stijl. pic.twitter.com/fUcTRq2Ce1 — trial by palpeet (@palpeet) 24 november 2020

Met het vertrek van Hiddema lijkt de implosie van Forum voor democratie compleet. Eerder al zei Hiddema in een interview dat hij zijn lot niet aan dat van Baudet zou verbinden.

Door het onmiddellijke vertrek van Hiddema lijkt er een bizarre situatie te ontstaan. De kans bestaat dat nu Henk Otten, die vorig jaar met veel bombarie uit Forum voor Democratie werd gezet, de Kamerzetel in mag nemen. Otten stond op nummer vier van de kieslijst van Forum voor Democratie bij de vorige verkiezingen. Op drie stond Susan Theunissen, maar zij heeft Forum ook al verlaten.

Otten kreeg ruzie met Baudet over de koers van de partij en begon daarna zijn eigen partij. Theunissen zegde haar lidmaatschap van Forum op in 2018. Begin dit jaar sloot zij zich aan bij de nieuwe partij van Otten: GO.

Otten is overvallen door het nieuws: “Wij zullen optreden op het platform waar onze slagkracht en effectiviteit het grootste is. Als dat de Tweede Kamer is, dan zal dat daar zijn. Maar het nieuws is vers, dus we gaan ons beraden.”

De 76-jarige advocaat Hiddema zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor Forum in de Kamer. De partij verkeert momenteel in een crisis.

Hiddema vindt het jammer dat hij niet aan Aribs herverkiezing als Kamervoorzitter zal kunnen bijdragen, schrijft hij. “Dank voor al je goede raad en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunende personeel.”