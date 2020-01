Theaterwereld rouwt om Martin Elferink, de man van André van Duin

André van Duin en Martin Elferink tijdens de uitreiking van de Nipkowschijf in 2018. Beeld ANP Kippa

“Met intens verdriet moet ik aanvaarden dat mijn allerliefste man zijn strijd met kanker heeft verloren. Martin was mijn grote liefde, mijn steun en toeverlaat. Hij was de liefde van mijn leven en zeer zorgzaam. Waar hij kwam zorgde hij voor vrolijkheid. Deze warme herinneringen aan hem draag ik voor altijd in mij,” schrijft André van Duin.

Niet te vergeten knipoog

Ook Joop en Janine van den Ende plaatsten een advertentie. In een interview met De Telegraaf gaf Van Duin aan dat zij de afgelopen maanden een grote steun voor hem en Martin zijn geweest.

“Lieve Martin, woorden schieten tekort... We missen je nu al, jouw betrouwbare vriendschap, gezelligheid en niet te vergeten lieve knipoog. De warme zorg die jij de afgelopen 17 jaar hebt gegeven kunnen wij niet evenaren, maar wij zullen er voor hem zijn waar wij kunnen.”

Ook andere vrienden en collega's staan in rouwadvertenties in verschillende media uitgebreid stil bij het overlijden van Martin, onder wie Simone Kleinsma, Serge-Henri Valcke, Omroep Max-baas Jan Slagter, de cast van de serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen en Heel Holland Bakt-producent Blue Circle.

Rouwadvertentie Martin Elferink in Het Parool zaterdag 18 januari 2020. Beeld Het Parool

Rouwadvertentie Martin Elferink in Het Parool zaterdag 18 januari 2020. Beeld Het Parool

Kort en slopend ziekbed

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat de echtgenoot van Van Duin ernstig ziek was toen Martin Elferink spontaan zijn sleutelbeen brak. Elferink overleed volgens Van Duin ‘na een kort en slopend ziekbed’. In een verklaring vlak na het overlijden van Martin zei André: “De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk”

Elferink heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. De afscheidsceremonie vindt plaats in besloten kring.

Heel Holland Bakt, het programma dat André van Duin presenteert, besteedt in de uitzending van aanstaande zondag aandacht aan het overlijden van Martin. Volgens een woordvoerster van Omroep MAX gebeurt dit aan het einde van de aflevering. Dit omdat de opnames van de bakshow afgelopen zomer al plaatsvonden.