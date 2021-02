Teststraten slordig met afval: ‘Het gaat fout aan alle kanten’

Beeld Koen van Weel/ANP

Afval dat mogelijk besmet is met corona wordt als gewoon bedrijfsafval afgevoerd. Vooral bij commerciële teststraten gaat het vaak mis: 40 procent van de testlocaties voerde het afval niet goed af. Ook vier teststraten van de GGD zijn hiervoor op de vingers getikt. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden geconstateerd. Een teststraat van de GGD regio Utrecht maakte het volgens de inspectie het bontst. Inspecteur gevaarlijke stoffen Frank de Baas: “Onder de handrem lag een plastic zak met testbuisjes die ze naar het lab zouden gaan brengen. Bij een ongeluk zouden al die testbuisjes door de auto heen vliegen.”

Ook in laadruimtes ging het mis. “Boven op schone testmaterialen stonden zakken met afval dat afkomstig was van uitgevoerde testen. Dat zijn wel erg grove overtredingen,” aldus de inspecteur. “We zijn eraan gewend dat bedrijven niet helemaal op de hoogte zijn van de regels, maar dat testmateriaal niet op de juiste manier wordt verpakt en zó wordt aangetroffen, vonden we buiten alle proporties. Het gaat fout aan alle kanten.”

Zo’n twintig keer blokkeerde de inspectie het vervoer, omdat de wettelijke regels niet werden nageleefd. Dit gebeurde als mogelijk besmettelijk afval met het gewone bedrijfsafval dreigde mee te gaan.

Volgens de inspectie gaat het mis doordat ‘commerciële teststraten als paddenstoelen uit de grond schieten’. Maar ook doordat bedrijven en GGD’s ‘Jan en alleman inhuren’, terwijl de kennis over de eisen ontbreekt.