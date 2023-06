Terwijl de wooncrisis voortwoekert, sneuvelt het ene na het andere nieuwbouwproject

Terwijl de wooncrisis woedt, gaat de stekker uit steeds meer nieuwbouwprojecten. Kopers en huurders kunnen de prijzen niet meer betalen, ontwikkelaars en bouwers de bouwkosten niet meer opbrengen. ‘Die 900.000 woningen die nodig zijn, haal je zo bij lange na niet.’

Dat er bezwaar wordt gemaakt tegen bouwprojecten, dat zijn gemeentes wel gewend. Maar in Amstelveen keken ze vorige maand raar op toen een van de twee bezwaren tegen de bouw van 172 nieuwbouwhuizen afkomstig bleek te zijn van de projectontwikkelaar die ze in eerste instantie wilde neerzetten.

Projectontwikkelaar Vorm verzocht de gemeente de bouwvergunning weer in te trekken. Het lukte Vorm niet om voldoende ‘royale tuinwoningen, unieke vrijstaande villa’s en luxe appartementen in een eilandachtige omgeving’ van tussen de zeven ton en het miljoen te verkopen.

Projectontwikkelaars willen door de bank genomen ten minste 70 procent verkocht hebben voor de bouw begint. In Amstelveen was dat nog geen 13 procent – kopers die nu zijn afbesteld. Onder druk van de gemeente puzzelt Vorm alsnog aan een goedkoper plan.

Je eigen bouwplannen torpederen is uitzonderlijk. Maar links en rechts vallen nu woningbouwprojecten om, doordat ze financieel niet meer uitkomen. Volgens Neprom, de branchevereniging van projectontwikkelaars, gaat dit jaar de helft van alle bouwprojecten niet door en dreigen maar 15.000 nieuwbouwwoningen te worden verkocht, tegen 20.000 vorig jaar en 36.000 in 2021.

Klem tussen vraag en aanbod

Die bouwcrisis wordt alleen maar erger; vorig jaar daalde het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in Nederland met een derde tot 34.000. De eis van woonminister Hugo de Jonge dat er in 2030 900.000 huizen bij zijn gekomen, is daarmee al bij voorbaat een luchtkasteel.

“Ik word steeds pessimistischer,” zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van RaboResearch. “We gaan nu duidelijk in de verkeerde richting. Als we alle zeilen bijzetten, hoop ik dat we op 70.000 nieuwbouwwoningen per jaar uitkomen. Maar daarmee haal je die 900.000 woningen die nodig zijn bij lange na niet.”

“Het grootste probleem is dat de bouwsector klem zit tussen vraag en aanbod. De vraag is gedaald omdat steeds minder mensen de hoge huren en prijzen kunnen betalen, ook omdat de hypotheekrente stijgt. Bij bestaande woningen leidt dat tot prijsdalingen, maar bij nieuwbouw lukt dat niet omdat de kosten voor bouw en financiering juist stijgen.”

Dus gaat de stekker uit nieuwbouwprojecten en lang niet alleen in Amstelveen. In Diemen werd eerder dit jaar de bouw van Park Valley stilgelegd doordat van de 75 appartementen in een van de bouwfases er maar 10 werden verkocht, waardoor ook de bouw van 220 andere appartementen financieel niet meer uitkwam.

Elders worden bouwprojecten halsoverkop aangepast of uitgesteld, zoals onlangs aan het Surinameplein. En eind vorig jaar werd, nadat de verbouwing al bijna klaar was, de verkoop van appartementen in kantoorkolos Amsterdamse Poort (het Zandkasteel) gestaakt en omgezet naar huurhuizen.

Geen animo

Soms bieden corporaties op het laatste moment uitkomst. In Amsterdam-Noord verruilt ontwikkelaar CZAN koopwoningen voor sociale huur, zodat woningcorporatie De Alliantie kan bijspringen om het financiële gat dat was ontstaan, te dichten.

Hetzelfde gebeurde onlangs in Zaandam waar Rochdale de projectontwikkelaar van nieuwbouwwijk Houthavenkade te hulp schoot nadat die vanwege de stijgende rente geen commerciële belegger had kunnen vinden. Daarmee werd ook de komst van honderden koop- en vrijesectorhuurhuizen gered.

Dat zijn projecten waarvan de heipaal al bijna de grond in zou gaan. Veel meer woningbouwprojecten sneuvelen al ver voordien. Vorig jaar bleek al dat er vanwege de hoge grondprijs en strenge eisen bij ontwikkelaars geen animo van ontwikkelaars en bouwers was voor de bouw van woningen bij de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg. Hetzelfde lijkt nu te gebeuren bij de aanbesteding van 500 woningen rond de Havenstraat achter het Haarlemmermeerstation

“Er is nu duidelijk sprake van een inzakkende bouwconjunctuur,” constateert Rabo-econoom Groot. “Bij nieuwbouwprojecten stort de verkoop in, waardoor ze worden afgeblazen. Nieuwe projecten komen niet van de grond. Dat vergroot de wooncrisis en levert maatschappelijke schade op.”

Giftige mix

De oorzaak: een giftige mix van uiteenlopende oorzaken. Aan de ene kant de jarenlang gestegen huizenprijzen en de torenhoge inflatie die de portemonnee van kopers en huurders uitmergelt, gevoegd bij de voor koopwoningen oplopende hypotheekrente waardoor kopers tienduizenden euro’s minder kunnen lenen.

En aan de andere kant de sterk gestegen kosten voor bouwmaterialen als beton, baksteen, glas en staal (vanwege de energieprijzen) en hout, de hoge loonkosten – omdat er ook in de bouw grote personeelstekorten zijn – en de stijgende rente die de voorfinanciering van bouwprojecten en de verkoop ervan aan vastgoedbeleggers dwarsboomt.

“Er wordt vanuit de politiek en de samenleving nog steeds gedacht dat al die vastgoedpartijen en aannemers best wat minder rendement kunnen pakken op bouwprojecten,” zegt ontwikkelaar Maarten de Gruyter van de Amsterdamse ontwikkelaar Boelens de Gruyter. “Dat is een misverstand. Het is geen kwestie van minder winst, het is een kwestie van verlies geworden.”

“Deze opeenstapeling van stijgende kosten, een veranderende vraag van kopers en huurders, beleggers die afhaken en gemeentes die niet willen inbinden qua grondprijzen en eisen, bepalen nu of een project van de grond komt of niet. Niemand bouwt voor verlies, ook de overheid niet.”

Zo wankelt volgens hem een woningbouwproject met 430 woningen dat de Amsterdamse ontwikkelaar op de plek van kantoorpanden aan de Overschiestraat in Riekerpolder wil bouwen. “Het is de perfecte storm,” zegt De Gruyter, “met hogere kosten, eindbeleggers die minder willen betalen, plus een opeenstapeling van overheidseisen waaronder de grondprijs. De onderhandelingen daarover duren al twee jaar.”

Koppig

Volgens de vastgoedbranche is bij de overheid weinig besef dat er naast de wooncrisis allang een bouwcrisis is ontstaan. Zo houdt de gemeente Amsterdam volgens veel ontwikkelaars koppig vast aan grondprijzen en bouweisen uit het verleden, zonder te erkennen dat mede daardoor de vurig gewenste woningbouw stokt.

“We moeten per project onderhandelen over de grondprijs,” geeft De Gruyter als voorbeeld. “We hebben daardoor aan de Overschiestraat al anderhalf jaar oponthoud. Zolang wij de definitieve grondprijs niet weten, kunnen we niet uitrekenen of een project financieel uitkomt of niet. Dus als we eindelijk duidelijkheid hebben, dan kan het door de veranderende markt vaak niet doorgaan.”

Aan de gevolgen van de stijgende rente, de torenhoge inflatie en de bouwprijzen kan weinig worden gedaan. Dus ligt volgens Rabo-econoom Groot een verlaging van kosten die nog wel beïnvloed kunnen worden, zoals grondprijzen, het meest voor de hand. “Gemeentes waar de overheid de grond bezit, zoals in Amsterdam, hebben daarmee een sleutel in handen om woningbouw te stimuleren.”

Ook het kabinet kan volgens Groot meer doen. “Bijvoorbeeld een btw-verlaging voor de bouw of vergelijkbare maatregelen die de kosten voor woningnieuwbouw verlagen. En er moeten meer locaties beschikbaar komen waar kan worden gebouwd. Maar dan moeten gemeentes daar van het Rijk wel de middelen voor krijgen.”

‘Mooi bouwen’

Tegelijkertijd zit er ook geen beweging in alle kostenverhogende eisen die gemeentes stellen aan bouwprojecten, en die vaak ver uitstijgen boven wat wettelijk is vastgelegd. Eisen over het uiterlijk van de projecten, duurzaamheid, en woonoppervlak.

De Amsterdamse woonwethouder Reinier van Dantzig beloofde eerder dit jaar de stapeling van eisen af te breken. Maar tegelijkertijd nam de gemeenteraad een motie aan waarin regels zijn vastgelegd voor ‘mooi bouwen’ met allerlei kostbare en tijdrovende eisen over hoe nieuwbouw eruit moet zien.

“Alle complimenten voor Van Dantzig dat hij stappen neemt,” zegt De Gruyter, “Nu moet nog blijken of het ook lukt. Als je kijkt hoe ver de overheid op details ingaat, dat gaat tot een tegeltje aan de gevel. En dan zeven keer terug naar ambtenaren en welstand. Daar gaat kostbare tijd mee verloren.”

Hij geeft een voorbeeld. “We ontwikkelen op het Schinkel een gebouw met op de begane grond publieke functies en een groot atrium. Nu krijgen we als opdracht van de gemeente dat de gebruikers van de kantoren niet via dat atrium naar die voorzieningen mogen. Die moeten buitenom.”

“Daar zit een ambtenaar dagen naar te kijken: die deuren moeten er uit. Terwijl we dus even verderop in de Riekerpolder op de gemeente zitten te wachten tot ons woningproject van start kan.”

Vinexwijken

Want dat komt er nog bij: een tekort aan ambtenaren en ingenieurs om bouwprojecten te begeleiden. Ingenieursbureau Sweco rekende onlangs uit dat in Nederland 6500 ambtenaren extra nodig zijn, alleen al om alle woningbouwaanvragen op tijd af te handelen.

De Gruyter: “Ik begrijp wel waarom de overheid te weinig mensen heeft om alle bouwplannen op tijd te beoordelen. Er is een wooncrisis, doe de grote lijnen en houd projecten die toch al moeilijk van de grond komen niet op met details. De vinexwijken zijn ook niet allemaal even mooi, maar ze hebben destijds wel de woningtekorten opgelost.”