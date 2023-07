Terwijl de inflatie nog altijd hoog blijft, graven vakbonden en bedrijven zich verder in

Beeld Marijan Murat/dpa

Zo absurd hard als in afgelopen najaar stijgen consumentenprijzen allang niet meer, maar naar de smaak van centrale bankiers is de inflatie nog altijd veel te hoog. Daarbij helpt het volgens hen niet dat vakbonden en bedrijven alsmaar het beste voor hun leden en aandeelhouders proberen te regelen.

Consumenten betalen nu 4,6 procent meer voor producten en diensten dan een jaar geleden, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag in een snelle raming. De prijzen van eten en drinken zijn in één jaar tijd zelfs met ruim 11 procent omhooggegaan, die van diensten zoals bij de kapper of de horeca met 5,8 procent.

Om niet ‘elk jaar voor hetzelfde tientje te moeten knokken’, gaat vakbond FNV voortaan standaard inzetten op automatische prijscompensatie bij cao-onderhandelingen. Dat betekent dat de lonen, wat FNV betreft, minimaal met het niveau van de inflatie omhoog moeten.

Van FNV-voorzitter Tuur Elzinga hoeft die automatische prijscompensatie niet wettelijk vast komen te liggen, zegt hij tegen het Financieele Dagblad. “Maar we vragen van werkgevers wel een andere houding, anders wordt het een hete herfst.”

Mordicus tegen

Werkgevers zijn mordicus tegen het idee. Heeft een bedrijf de ruimte voor loonsverhogingen, dan is dat natuurlijk prima, zo klinkt het bij koepels VNO-NCW en MKB Nederland. Maar maak er geen standaardregel van, want dat jaagt bedrijven in zwakkere sectoren veel te veel op kosten.

Daarbij wijzen de bedrijven dankbaar naar uitspraken van bijvoorbeeld Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB). Knot pleitte dit voorjaar in tv-programma Buitenhof voor ‘een zorgvuldige balans’: té veel loonsverhogingen kunnen de inflatie alleen maar verder opjagen.

Bedrijven zullen hun hogere loonkosten immers doorrekenen in de prijzen van hun producten. Als vakbonden bij die hogere inflatie automatisch nog meer loon eisen, kan er een loon-prijsspiraal ontstaan.

Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, zei zondag tegen de Franse krant Le Figaro dat zij in de eurozone nog geen tekenen ziet van zo’n vicieuze cirkel. Maar daarbij is het belangrijk dat werkgevers niet ál hun kosten direct doorrekenen aan klanten, voegde ze daaraan toe. Dat zij dus een deel van de pijn nemen, en tevreden zijn met iets minder winst.

Prijzen relatief makkelijk verhoogd

Het is de vraag in hoeverre zij dat doen. De energiecrisis kwam vorig jaar zo abrupt, en was zo hevig, dat ondernemers hun prijzen in alle consternatie relatief makkelijk konden verhogen, zei de ECB-president. In eerdere, vergelijkbare crises vingen bedrijven volgens Lagarde een groter deel van de klap op.

Precies daar wringt de schoen voor de vakbonden. Waarom is het wél normaal dat bedrijven hun kosten doorvoeren, redeneert Elzinga, maar is het ineens ‘een economisch probleem’ als werknemers hún hogere kosten voor levensonderhoud doorrekenen aan de bedrijven?

DNB stelde onlangs dat zowel werkgevers als vakbonden hun verantwoordelijkheid moeten nemen in de strijd tegen inflatie. Vakbonden zouden minder loongroei moeten nastreven, bedrijven minder winstgroei.

Met de nieuwe uitgangspositie van FNV lijken beide partijen zich alleen maar verder in te graven. Waardoor een inflatiecijfer van ongeveer 2 procent, het niveau dat centrale banken nastreven, waarschijnlijk alleen maar langer op zich laat wachten.