Terwijl Amsterdammer Imad L. (26) voor de rechter komt om rol in schietpartij en explosies, zijn slachtoffers elke dag bezig met nasleep

Op de Van Speykstraat in Rotterdam wordt de portiek van een flat aan gort geblazen, de straat ligt bezaaid met glas en auto's in de straat raken beschadigd. Beeld MediaTV

Zijn boodschap is simpel. Als Imad L. half april aan het einde van de middag twee mannen in een horecazaak in het centrum van Rotterdam treft, heeft hij ze maar één ding te vertellen. Ze moeten betalen, en wel zo snel mogelijk.

In het koffiebarretje krijgen de mannen tegenover hem, Rotterdammers Ali en Yassine, een duidelijk ultimatum. Ze hebben nog tot middernacht om hun schuld in te lossen. De komende uren kunnen ze afrekenen in euro’s óf in drugs.

Er wordt niet betaald.

In de vroege ochtend van 24 april, een dag na het verstrijken van het ultimatum, ontploft aan de Rotterdamse Crooswijkseweg een vuurwerkbom. Een dag later is het elders in de straat raak en gaat ook zo’n drie kilometer verderop een explosief af, in de Van Speykstraat. Niet voor de deur van de bedreigde mannen zelf. De aanslagplegers lijken het direct op hun familieleden te hebben gemunt.

Het dieptepunt volgt een dag later. Op woensdagochtend 26 april om 6.00 uur regent het kogels door de trappenhal van een portiekflat aan de Van Speykstraat. Het doel lijkt de voordeur van de ouders van een van de bedreigde mannen. Twee kogels vliegen bij de onderbuurvrouw door de voordeur, vervolgens door een kamerdeur en slaan in in de muur van haar slaapkamer. Daarmee scheren ze langs het bed waarop ze ligt te slapen.

Rotterdam explosiehoofdstad

De zaak met vijf aanslagen, die vrijdag voor het eerst in de rechtbank wordt besproken, staat symbool voor de ongekende explosieproblematiek waarmee Nederland worstelt. In heel 2022 waren er in Nederland 325 ontploffingen, en begin juli stond de teller voor dit jaar al op 303. Maar liefst 91 daarvan vonden plaats in Amsterdam, en in Rotterdam ging het zelfs om 96 explosies – terwijl de Maasstad er in 2021 nog ‘slechts’ 12 telde.

Het gros van de aanslagen heeft met drugs te maken. De ruzies ontstaan als criminelen van elkaar stelen of de opsporingsdiensten partijen in beslag nemen. Rotterdam, vanwege de haven een cruciale spil in de mondiale drugshandel, is vervolgens het decor waarin onderlinge conflicten worden uitgevochten. Niet op een afgelegen industrieterrein, maar midden in de samenleving.

Woning met drugs

Ali en Yassine, de twee mannen die in het koffiezaakje bij de Amsterdammer aan tafel zaten, hebben dan ook een reputatie in drugs en wapens. In 2017 dook Ali al op in een Rotterdamse woning, waar verspreid in de woonkamer 5 kilo heroïne en cocaïne lag; open en bloot op een behangtafel, klaar om te worden versneden. In een wandkast lag ook nog een pistool met zijn dna erop. Het leverde Ali 23 maanden cel op.

Overigens was ook Yassine opgedoken in het huis. Hij beweerde vorig jaar mei tegen de binnenstormende politie dat hij op bezoek was en alleen een jurk kwam afgeven. Omdat de politie verder nauwelijks sporenonderzoek had gedaan, kon het tegendeel niet worden bewezen en ging hij vrijuit.

Niet dat Yassine een vlekkeloos verleden heeft. Als twintiger kreeg hij ooit 4,5 jaar cel vanwege een poging tot moord. Hij was zonder te betalen met zijn gerepareerde auto weggereden bij de garage. Toen de eigenaren bij hem thuis verhaal kwamen halen, weigerde hij open te doen. In plaats daarvan richtte hij zijn pistool op de dichte voordeur en vuurde hij meerdere kogels af. Een van de twee eigenaren werd tijdens het wegvluchten geraakt in zijn rug.

Onheilspellende berichten

Dit voorjaar lijken Ali en Yassine diep in de problemen te zitten. Meteen na de eerste aanslagen bij de huizen van hun familieleden gaat het verhaal rond dat de mannen drugs zouden hebben gestolen. Het zou gaan om meer dan 200 kilo coke.

Het is informatie die nauwelijks valt te controleren. Het past ook niet bij het bedrag dat de twee verschuldigd zouden zijn: enkele tonnen. Dat staat eerder gelijk aan de waarde van grofweg tien kilo onversneden cocaïne. Justitie lijkt in ieder geval overtuigd dat het conflict is ontketend door gestolen drugs.

Te midden van de explosies en het vuurwapengeweld krijgen Ali en Yassine onheilspellende berichten uit Amsterdam, stelt het Openbaar Ministerie. De vermeende afzender Imad L. voert namens zijn opdrachtgever de druk verder op met een reeks tekstberichten. (Zie video hieronder.)

Muur van stilzwijgen

Of de mannen uiteindelijk betalen, is niet duidelijk. De politie loopt sowieso tegen een muur van stilzwijgen op, blijkt uit documenten die zijn opgevraagd via de Wet Open Overheid. De doelwitten praten niet, hun getroffen naasten evenmin.

Uiteindelijk pakt de politie Yassine op. “Officieel vanwege openstaande boetes,” vertelt zijn advocaat Dirk Timmermans. “Toen hebben ze ook zijn telefoon in beslag genomen en doorgelezen. Dat was volgens mij op dat moment onrechtmatig.” Vermoedelijk stuit de politie zo ook op de dreigberichten.

Een paar dagen na de laatste aanslag wordt Imad L. aangehouden in Amsterdam. Sinds hij vastzit is het bij de getroffen adressen rustig gebleven. Justitie ziet L. als bemiddelaar. Hij zou, in opdracht van een nog onbekende persoon, niet alleen de mannen onder druk hebben gezet, maar ook de aanslagen ‘besteld’ hebben. Hoe precies, kan het OM niet zeggen.

Jonge bommenleggers

De zaak lijkt ook in die zin exemplarisch. De reeks aanslagen in dit conflict eindigde met een verijdelde explosie op Koningsdag. De politie wist twee piepjonge Rotterdammers (14 en 15 jaar) op te pakken, nog voor ze een zelfgemaakte brandbom konden afsteken.

De politie ziet al langer dat drugsorganisaties makelaars gebruiken die criminele klussen uitzetten bij jonge bommenleggers via sociale media als Snapchat en Telegram. De geronselde jongeren krijgen een opdracht voor een klus, maar weten doorgaans niets over het conflict erachter.

Jongeren zwichten volgens hoofdofficier Hugo Hillenaar massaal voor het snelle geld van de drugscriminaliteit. “Voor elke aanhouding die we doen, staat morgen een nieuwe soldaat klaar. De vervangbaarheid van deze jongeren is groot.”

De bommenlegggers zelf zijn schrikbarend jong. De helft van de verdachten die de Rotterdamse politie heeft aangehouden, is niet ouder dan 23 jaar, een kwart is zelfs nog minderjarig. Sommigen zijn al eerder opgepakt vanwege een uithalersklus in de haven. Het beeld in de rest van het land is al net zo verontrustend.

Kogelgat naast spionnetje

Terwijl Imad L. vrijdag voor de rechter komt, zijn bewoners in de getroffen Rotterdamse straten nog elke dag met de aanslagen bezig. Duidelijk is dat de bommen talloze levens hebben veranderd.

De vrouw (70) uit de Van Speykstraat die nét niet door de kogels werd geraakt, wijst op haar voordeur. Twee kogelgaten zijn met plamuur dichtgesmeerd en overgeschilderd: eentje vlak bij het spionnetje, een ander onderaan de deur. Ook in de slaapkamerdeur herinneren twee gerepareerde plekken aan de aanslag in april.

Ze vertelt dat ze haar eigen bed lang gemeden heeft. “Na die schietpartij heb ik een week in een hotel geslapen. Ik durfde gewoon niet thuis te zijn.” Nog steeds slaapt ze vaak op de bank. “En als mijn kleinkinderen op bezoek zijn, durven ze ’s nachts niet alleen naar het toilet op de gang. Dan moet het licht aan en loop ik mee.”

Het appartement boven haar, waar een ouder stel woont, werd vlak na de aanslag door burgemeester Ahmed Aboutaleb gesloten. Inmiddels is de woning weer open. Het verontrust omwonenden, want wat als de aanslagplegers terugkomen? “Het ene moment wil ik verhuizen en het volgende moment denk: ik woon hier al veertig jaar, dit is mijn huis,” vertelt dezelfde vrouw. “Maar ik ben nog steeds bang. Echt bang.”