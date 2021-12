Terugkijken op 2021, ook als je er niet zo’n zin in hebt

December is traditioneel een maand van terugkijken. Een beetje nadenken over het afgelopen jaar, over wat we hebben gedaan, over wat goed ging en wat minder.

Hebben we stappen gezet, dingen opgelost, zijn we een beetje aardig geweest voor anderen, voor onszelf?

Het probleem met terugkijken is dat het soms ook gebeurt als je er eigenlijk niet zo’n zin in hebt. Ik had laatst zo’n moment. Ik liep van de redactie naar huis, over de Nieuwmarkt. Ik zag de kerstverlichting, wat toeristen rondom De Waag en ik herinnerde me dat ik daar een jaar geleden ook liep te mijmeren.

2020 was een heel raar jaar geweest, maar ik was toen vooral opgetogen. Een pandemie, thuiswerken! Toch hadden we elke dag opnieuw goede verhalen gemaakt, de site gevuld, en een papieren krant in elkaar gedraaid. Het was een jaar geweest waarin de journalistiek een enorme rol te spelen had en die rol hadden we ten volle benut. En er was de hoop dat alles anders zou worden in het nieuwe jaar.

Nu keek ik met enige tegenzin terug terwijl ik van de Nieuwmarkt richting CS liep. Dit jaar had zich uitgerekt van dipje naar dip, en nu was het bijna voorbij terwijl de pandemie nog volop aanwezig was.

Niet zo erg dus, dacht ik, dat dat 2021 bijna klaar was.

Totdat ik een appje van een collega zag. Of we nog suggesties hadden voor de speciale editie met de beste verhalen die Het Parool dit jaar had gemaakt, voor onze abonnees. De suggesties stroomden binnen. De lijst was lang en mooi en best indrukwekkend.

Ik stond even stil. Hadden we dat echt allemaal gedaan dit jaar? Al die stukken, over al die verschillende onderwerpen, terwijl de redactievloer dag in dag uit bijna leeg was geweest?

Zo liep ik alsnog behoorlijk trots door CS richting de pont. Zo slecht was dat jaar nog niet geweest.

Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool