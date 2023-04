Terug van weggeweest: een minister van Financiën die op de centen let

Minister Sigrid Kaag (Financien) bij het koffertje met de miljoenennota op Prinsjesdag. Beeld ANP / ANP

Haar collegaministers hoorden Sigrid Kaag de afgelopen weken iets zeggen wat ze al een tijdje niet meer van een minister van Financiën hadden gehoord: “Nee. Daar hebben we geen geld voor.”

Het kabinet dreigt meer uit te geven dan eerder is afgesproken en dan volgens EU-regels mag. De afgelopen jaren werd dat onder het uitroepen van ‘crisis!’ nog door de vingers gezien, maar daar komt nu een einde aan. En dat mag een trendbreuk heten.

Eerst door de coronapandemie en daarna door de ongekend hoge energieprijzen trok het kabinet de portemonnee. “We hebben hele diepe zakken,” zei Kaags voorganger Wopke Hoekstra, toen corona uitbrak. “En die mogen helemaal leeg.” Meer dan 80 miljard werd er uitgetrokken. En amper bekomen van die krachttoer, viel Rusland binnen in Oekraïne. Vorig jaar werd daarom met ongekende haast een energiepakket opgetuigd. Minister Kaag schrok er niet voor terug dat dit weleens 17 miljard euro zou kunnen gaan kosten.

Tot het randje

Eerst Hoekstra, en later Kaag, namen tot vorig jaar nog voor lief dat de overheidsschuld opliep en het begrotingstekort tot het randje steeg van wat Europese regels toestaan, namelijk 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Kaag vindt inmiddels dat de overheid zich weer moet matigen. “We kunnen niet op de pof blijven leven,” hield ze de Tweede Kamer al voor. Eén voor één meldde ze het topambtenaren en collegaministers de afgelopen weken: ze gaat weer streng zijn. Dat betekent vooral: bezuinigen op uitgaven. Al is het ministerie van Defensie uitgezonderd, zeggen bronnen. “In tijden van oorlog en in een periode dat we willen toegroeien naar de Navo-norm van 2 procent van het bbp, kunnen we daar niet snijden,” zegt een regeringsbron.

Gemopper

Kaags boodschap kon rekenen op gemopper de afgelopen weken. “Zelfs hier in Den Haag lijkt men vergeten te zijn dat de bomen niet tot in de hemel groeien,” zegt een ingewijde. En er zijn nogal wat kostenposten. Voor het door bevingen geraakte Groningen is in één klap 12 miljard extra uitgetrokken. Ook voor de asielopvang zijn dit jaar miljarden extra’s nodig, nu de instroom weer piekt. Echt duur is echter de stijgende rente, die op termijn 9 miljard euro extra gaat kosten. Per jaar.

Kaag staat niet alleen in haar nieuwe koers. In de herfst waarschuwde de Europese Commissie al dat het kabinet te veel geld in de economie pompte. En Klaas Knot, directeur van De Nederlandse Bank, zei in maart dat het begrotingstekort ‘eigenlijk te hoog’ is. Een nieuwe klap kan ons land niet aan. “Dan zullen we moeten bezuinigen op het moment dat de economie aan het verzwakken is.” Zijn pleidooi: doe het dan liever nu.

Kaag zit op precies diezelfde lijn. Als het uitgavenplafond dat aan het begin van de regeerperiode is vastgesteld, wordt overschreden, moet er bezuinigd worden. Al kan op termijn meer belasting geheven worden. Dat zou Kaag nu al kunnen aankondigen: bijvoorbeeld dat de lasten voor burgers of bedrijven per 1 januari omhoog gaan, als dat in het najaar op Prinsjesdag wordt vastgesteld. Maar eerst gaat de geldkraan dicht op de eigen ministeries.