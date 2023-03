Terroristische aanslag nagespeeld in en om het Olympisch Stadion: ‘Mijn vrienden zijn nog binnen!’

Politieagenten dragen een slachtofferfigurant weg van het Olympisch Stadion waar woensdag een groots opgezette oefening voor leger, hulpdiensten en overheid wordt gehouden. Beeld Jakob van Vliet

Drie als zwaargehavende slachtoffers geschminkte figuranten komen woensdagochtend het Olympisch Stadion uitgestrompeld. Bloed stroomt langs hun gezichten. Een jongen grijpt naar zijn buik, zijn ingewanden puilen eruit. “Ik kan niks zien,” jammert een ander. “Mijn vrienden zijn nog binnen!” Op de achtergrond klinken schoten.

Hulpdiensten oefenen woensdag voor een eventuele terroristische aanslag. Er wordt gedaan alsof er door diverse daders is geschoten tijdens het muzikaal voorprogramma van een groot sportevenement. Onder meer politie, ambulance, brandweer, leger en gemeente nemen deel aan de oefening, in totaal circa 650 mensen. Hoewel de diensten vaker samenwerken, is er sinds 2017 niet op deze schaal geoefend.

“Er is op dit moment geen verhoogde terroristische dreiging,” zegt Petra van Es, majoor bij de Koninklijke Landmacht. “We oefenen voor van alles, ook voor overstromingen bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat we erachter komen hoe de verschillende diensten het best kunnen samenwerken.”

Het gebied bij het Olympisch Stadion is woensdag afgezet en hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. “Je bent er bijna,” zegt een agent tegen een slachtoffer – er steekt een stuk staal uit zijn been. Hij moet via de Na-Druk-Geluksbrug naar het Burgerweeshuispad, het afgezette gebied uit. Dáár is het veilig.

Uitdaging

“Dit heeft een heel ander leereffect,” zegt brandweercommandant Tijs van Lieshout. “Bij kleinere oefeningen staan mensen soms met papieren briefjes in de hand aanwijzingen te geven. Dit is echt heel realistisch.”

Volgens Van Lieshout zit de grootste uitdaging bij deze fictieve aanslag in het maken van verschillende veilige zones. Dat kost tijd. “Je ziet overal slachtoffers, maar je kunt niet zomaar naar binnen. We weten niet waar de schutters zich bevinden of met hoeveel ze zijn. En je wilt niet dat je mensen worden neergeknald.”

Andere knelpunten zitten volgens brandweerwoordvoerder Leena Kalinda Jaarsveld ‘bij de collega’s die vergaderen’. Even verderop, in de sporthallen, wordt overlegd over de juiste strategie. “Dat komt soms neer op ogenschijnlijk kleine keuzes, zoals welke afslag van een rotonde genomen moet worden. Maar ook: wanneer is een gebied veilig en voor wie geldt dat? Die keuzes zijn van groot belang.”

Schmink

Quinty Boontje (21) staat ontredderd op straat in politieuniform. “Ik was in de garage,” vertelt ze. “Daar was ineens ook een object, een schutter dus.”

Met schmink is er een enorme wond op haar wang gemaakt. De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft haar weg weten te halen. “Het had erger kunnen aflopen,” zegt ze, volledig opgaand in haar rol.

Ze is niet de enige: de tientallen slachtofferfiguranten – veelal studenten van de politieacademie – kermen en krijsen alsof ze zojuist écht zijn beschoten. Eén jongen klautert van een sleepbrancard. “Dat was wel even gek ja,” zegt hij even later. “Maar het is voor ons heel interessant om te zien wat de diensten doen om iedereen te helpen.”

Op een hoek staan Mels (13) en Terence (14) met grote ogen te kijken naar de wagens die langs komen scheuren. Ze willen later zelf bij de brandweer. “We zagen een 112-melding online, dus nu zijn we hier. Het is bijzonder dat de brandweer samenwerkt met al die andere diensten, dat zie je niet vaak.”

Of ze niet naar school moeten? “We hadden een tussenuur. En als we te laat zijn, hebben we al een smoes bedacht: we konden er niet door vanwege de aanslag.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: