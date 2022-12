Tentenkampen, buitenslapers en een verzakende overheid: hoe kon het zo misgaan in Ter Apel?

Steeds dacht iedereen: de crisis rond de asielopvang zal nu zijn dieptepunt hebben bereikt. En toch werd de situatie schrijnender, elke keer opnieuw. Er sliepen zelfs wekenlang honderden mensen op het gras in Ter Apel. Hoe kon dit gebeuren? ‘Nederland is door een morele ondergrens gezakt.’

“Nederland is een prachtig land, jullie kunnen land maken van water. Hoe kan het hier zo’n chaos zijn?” Een Syrische dertiger is eind augustus moedeloos. Hij slaapt, samen met honderden andere asielzoekers, al nachten buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Is zelfs bekogeld met eieren door boze omwonenden.

De Syriër is niet de enige die niet begrijpt dat de uitvoering van de asielprocedure in Nederland zo slecht geregeld is. Heel Nederland keek met verbijstering naar het treurige tafereel op de grens van Groningen en Drenthe. Hoe kon het zo’n chaos worden? Deze krant sprak de afgelopen maanden met twintig betrokkenen over de opvangcrisis. Uit de reconstructie komt een beeld naar voren van ‘stukgeluide’ noodklokken, onwil, kleine successen en een groot gebrek aan daadkracht. Plus een omstreden besluit van de burgemeester van Ter Apel, dat achteraf cruciaal blijkt te zijn geweest.

Augustus 2021: De badkuip loopt vol

De asielketen moet je zien als een badkuip, zegt een betrokkene. De kraan is de instroom. De stop is de uitstroom. “Als aan de bovenkant de kraan open gaat en aan de onderkant de stop erin blijft, dan loopt het bad over.”

En dat is precies wat veel mensen in de zomer van 2021 al zien aankomen. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is veel hoger dan waar opvangorganisatie COA – op basis van prognoses van de overheid – van uitgaat. Die cijfers bepalen hoeveel bedden er beschikbaar moeten zijn én hoeveel geld daarbij hoort. Ruime reservecapaciteit aanhouden is al jaren uit den boze, de politiek wil dat het COA ‘strak in het jasje’ zit. De prognoses veronderstellen ook dat duizenden asielzoekers met een verblijfsvergunning doorstromen naar een huis. Maar door de wooncrisis gebeurt dat veel minder. De instroom stijgt, de uitstroom stokt.

Tweeduizend Afghanen

Ongeveer gelijktijdig grijpt de Taliban de macht in Kaboel en worden tweeduizend Afghanen naar Nederland geëvacueerd. Voor hen heeft het COA geen ruimte meer. “In de azc’s liggen dan al mensen in de gang,” vertelt een betrokkene. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) belt minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA). Lege kazernes brengen even verlichting.

Het COA slaat zelf ook alarm. Als het COA binnen een week problemen verwacht, moet dat worden gemeld, als een soort early warning. “Een week hogere cijfers kan toeval zijn. Maar de cijfers bléven hoog.” Achteraf, zegt een betrokkene, heeft het COA te laat om hulp geroepen.

Oktober 2021: Bijstandsverzoek

Zorgen over de situatie in Ter Apel heeft Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, al maandenlang. De burgemeester belt bijna dagelijks met het ministerie van Broekers-Knol. Wat hij dan hoort? ‘Goed dat je belt’, ‘jouw zorgen zijn héél begrijpelijk’, ‘we werken heel hard, het hele weekend door’. Het zal zo zijn, maar in Ter Apel merkt niemand er iets van.

Op het aanmeldcentrum zijn in coronatijd tenten geplaatst op het binnenterrein; door die extra ruimte kan de dan verplichte 1,5 meterregel worden nageleefd. Maar in oktober 2021 lukt het niet meer om afstand te houden; 680 mensen verdringen zich in de tenten. In het opvangcentrum zelf zitten ook nog tweeduizend mensen. Burgemeester Velema luidt de noodklok in een uitzending van Nieuwsuur.

En warempel: er gebeurt wat! Broekers-Knol laat de inmiddels gealarmeerde Tweede Kamer weten dat er in november ‘zicht is’ op drie- tot vierduizend opvangplekken om Ter Apel te ontlasten. In Ter Apel heerst onbegrip. Ergens in november lijkt voor hen oneindig ver weg, zegt een betrokkene. “Dan snap je echt niet wat wij doormaken.”

Het blijft weer stil

De Veiligheidsregio Groningen, waar de gemeente Westerwolde onder valt, stuurt een hulpvraag naar Den Haag. In het bijstandsverzoek vraagt Groningen om ‘de veiligheid en leefbaarheid van asielzoekers, medewerkers en inwoners van Ter Apel te bevorderen’. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid belooft ‘spoedig’ in te gaan op de ‘inhoudelijke invulling’ van het verzoek, hij neemt het ‘onmiddellijk’ in behandeling. Daarna horen ze in Groningen niets meer.

Er is wel vaker een mismatch tussen regio en Den Haag. Op het ministerie en bij het COA heerst een voorkeur voor opvanglocaties voor minimaal vierhonderd mensen. Gemeenten hameren juist op kleinschalige opvang’ Uiteindelijk gaat Den Haag overstag. “Want 10 plekken voor 150 man is ook 1500 plekken,” stelt een betrokkene. De deceptie is groot als maar twee gemeenten reageren. Kleinschalige opvang was toch hún wens?

Achter de schermen wordt premier Mark Rutte aan boord getrokken; hij belt rechtstreeks met burgemeesters – vaak partijgenoten. Van Zwolle bijvoorbeeld, om te bedelen om opvangplekken. Of van Weert, in de hoop dat het bestaande azc daar langer kan openblijven. De nood is hoog. Grapperhaus geeft tijdens een videocall van het Veiligheidsberaad één van zijn befaamde donderspeeches: “Willen we met kerstmis in de kerk zitten? Of in het crisiscentrum?”

December 2021: Jozef en Maria

Op 14 december doet staatssecretaris Broekers-Knol iets ongekends. Ze vaardigt een aanwijzing uit: Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam worden verplicht nog vóór het einde van het jaar noodopvanglocaties voor in totaal tweeduizend asielzoekers in te richten. Sommige gemeenten zijn woest en voelen zich ‘overvallen’. Onterecht, zeggen betrokkenen. Met veel gemeenten is dan al weken gesproken over deze maatregel. “Niemand zei: dit kunnen jullie niet maken.”

Sterker: dat de aanwijzing geen grondslag heeft in het Nederlands recht, is dan al breed bekend. Het is besproken in de ministerraad, met de provincies, de Commissarissen van de Koning en komt aan de orde in een debat in de Eerste Kamer.

Feit is ook, zeggen ingewijden, dat gemeenten dan al maanden zélf vragen om een aanwijzing. Omdat asielopvang vaak gevoelig ligt – en al helemaal kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2021 – wilden lokale bestuurders maar wat graag worden ‘gedwongen’ door het Rijk. “Dan konden ze zelf hun handen schoon houden.”

‘Eindelijk lucht’

Een dag nadat Broekers-Knol het staatssecretariaat heeft verruild voor haar pensioen, maakt haar opvolger Eric van der Burg excuses voor het handelen van Broekers-Knol; er ontbrak ‘een juridische basis’. Broekers-Knol stuurt een boze app naar haar partijgenoot: dat weet ‘iedereen’ allang, dus die excuses zijn nergens voor nodig.

Het zal het COA en het aanmeldcentrum in Ter Apel een zorg wezen. Zij hebben eindelijk lucht. Velema is Broekers-Knol dankbaar voor haar ‘illegale actie’, zegt hij in deze krant. “Anders hadden we toch de situatie gekregen dat Jozef en Maria met kerst de herberg niet inkwamen.”

Maart 2022: ‘Occupy’ Ter Apel

In het voorjaar neemt de asielinstroom altijd toe, maar dit keer melden zich wekelijks zo’n duizend asielzoekers aan de poort. Het grasveld voor het aanmeldcentrum wordt steeds meer een festivalterrein. Er is eten en drinken, er zijn toiletten en medische zorg. In Ter Apel wordt een oud trauma opengereten. Tien jaar eerder was er óók een tentenkamp. Geïnspireerd door de Occupybeweging, die protesteerde tegen ongelijkheid, trokken uitgeprocedeerde Irakezen, Iraniërs en Somaliërs naar Ter Apel. Dat nóóit meer, denken ze er. Maar de kans daarop stijgt elke dag.

April 2022: Lampedusa

Door de Russische inval in Oekraïne krijgt Nederland wéér te maken met een nieuwe vluchtelingenstroom. In korte tijd regelen gemeenten zo’n 50.000 opvangplekken voor Oekraïners. Dat aantal groeit later door tot bijna 70.000 Dat zorgt voor gemengde gevoelens. “Het kán dus wél.” Een andere ingewijde: “Het was best een klap voor het COA.”

In Ter Apel zijn dan geen bedden meer over. De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, burgemeester Koen Schuiling, noemt het aanmeldcentrum ‘ons eigen Lampedusa’. Dat Italiaanse eilandje is berucht: migranten worden daar sinds de jaren 90 onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen.

Maar in Ter Apel weten ze: bij het aanmeldcentrum staat alláng een tentenkamp. Dat is alleen niet te zien vanaf de weg, omdat de tenten achter op het terrein staan.

Vies en stinkend sanitair

De gemeente is die tenten beu. In het contract dat zij met het COA hebben, staat dat in het aanmeldcentrum maximaal tweeduizend mensen worden opgevangen. Bijna continu staat de teller op 2600, 2700 mensen. Op zo veel mensen is het centrum helemaal niet berekend: ineens bijna een kwart méér mensen die naar de wc gaan en onder de douche willen. Het sanitair is altijd vies, het stinkt. Het kan niet meer, oordeelt de gemeente. De tenten worden weggehaald. Het probleem: er is voor die honderden mensen geen andere plek.

Het Rode Kruis zet daarom nieuwe, kleine tentjes neer, deze keer wel pal in het zicht. Stiekem zijn bestuurders in Ter Apel blij dat iedereen nu kan zien hoe nijpend de situatie is. Er wordt gehoopt dat dit misschien het breekijzer is. Dat blijkt een illusie. Al na een paar weken wordt het nieuwe, zichtbare tentenkamp afgebroken. De veiligheid is in het geding, want wat zich binnen de tentjes afspeelt, ziet niemand. “Er zijn vrouwen en kinderen daar, en kwetsbaren. Misschien wel wapens, stanleymessen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Mei 2022: Vluchtelingen komen aan in Ter Apel. Beeld Kees van de Veen/ANP

Mei 2022: Buitenslapers

Niet lang nadat de Rode Kruistenten weg zijn, slapen de eerste asielzoekers buiten voor het hek. Het wordt deze keer wel genadeloos vastgelegd door tientallen tv-ploegen en fotografen. Van een bestuurlijk probleem in achterkamertjes spat de asielcrisis nu opeens van de voorpagina’s. Het valt niet langer te ontkennen. Nederland is niet ‘in control’ en is ‘door een morele ondergrens gezakt’.

“Opeens was het zichtbaar voor heel Nederland,” zegt een betrokkene. Een ander: “Achteraf gezien was het een zegen dat burgemeester Velema die tenten weghaalde.”

Blufpoker met asielzoekers

Maar was de beslissing ook moreel in orde? Kun je blufpoker spelen met asielzoekers? “De situatie in de tenten was niet oké, maar door ze te sluiten waren er wel opeens achthonderd man over,” zegt een ingewijde. Het was ook een schreeuw om aandacht vanuit de gemeente, stelt een vierde betrokkene: “Als Ter Apel het blijft oplossen, blijft de rest van Nederland ook achterover leunen.”

Die eerste nacht, van 10 op 11 mei, hoeven asielzoekers maar een paar uur buiten te liggen. Maar buitenslapen is al snel aan de orde van de dag. Hulporganisaties, die de noodklok hebben ‘stukgeluid’, worden er cynisch van. Zij waarschuwden toch al maanden? “We zijn er met open ogen ingelopen.”

En zo verplaatst het probleem, dat dan al tien maanden bekend is bij allen die in ons land bij de asielopvang zijn betrokken, zich naar de meest zichtbare plek: het grasveld voor het aanmeldcentrum.

Eten over het hek gegooid

Elke week krijgt burgemeester Velema dezelfde vraag van het COA: kunnen die paviljoententen niet terugkomen? En elke week krijgt het COA hetzelfde antwoord: nee. Het COA blijft ook elders aandringen. Sommige gemeenten nemen niet meer op als de opvangorganisatie belt. Gemeenten die zwart-op-wit laten zetten dat ze nog één laatste keer een asielopvang zes maanden openhouden, krijgen te maken met een COA dat ‘wéér gaat zaniken’ dat het verlengd moet worden.

Bij het COA realiseert men zich dat de vragen ‘irritant’ zijn. “Het was een schizofrene situatie,” zegt een ingewijde: niemand wilde die tenten, want wat daarbinnen gebeurde was mensonterend. “Maar het alternatief is nul.”

Want ondertussen blijft het veld voor Ter Apel overvol. De sfeer is soms grimmig. Voor COA-medewerkers wordt het voorterrein onveilig. Proberen ze de poort open te doen, wil iedereen naar binnen. Daar ís geen ruimte. Op een gegeven moment moet het eten, dat normaal gesproken wordt uitgedeeld, over het hek worden gegooid. Het COA schrikt zelf ook; van hun medewerkers wordt ‘te veel gevraagd’.

Juni 2022: Hoopgevend nieuws

Op veel plekken gaan de handen de lucht in. De opvangcrisis, waar Nederland dan al bijna een jaar onder gebukt gaat, wordt op 17 juni door het kabinet uitgeroepen tot nationale crisis. Nu komt er een oplossing, daar zijn alle betrokkenen van overtuigd.

Spoiler: die komt er niet. De frustratie is groot. Bij de een klinkt verwijtend dat ze ‘daar in Den Haag gewoon op vakantie gaan’, terwijl zij met ‘de shit’ achter blijven. De ander probeert uit te leggen waarom die speciale nationale crisisstructuur niet werkt voor deze langslepende crisis-in-slow-motion.

De Veiligheidsregio Groningen stuurt nog maar eens een formeel bijstandsverzoek. Dit keer gericht aan Defensie, voor hulp bij medische zorg. Binnen 24 uur komt er een antwoord: de hulp komt er niet, want het COA heeft aan Defensie laten weten dat ‘alles onder controle’ is. Op het derde en laatste bijstandsverzoek voor extra agenten, kort daarna, komt wel een reactie. Er komen twee marechaussees naar Ter Apel.

Juli: Camping Ter Apel

De temperatuur in Ter Apel loopt op. Ook letterlijk. Op de heetste dag van het jaar tikt het kwik 37 graden aan. Buiten de poort zoeken honderd asielzoekers beschutting tegen de zon onder nieuwe luifels. Faciliteiten zijn er nauwelijks. Er zijn een paar wasbakken, zeven wc’s. Een ingewijde noemt dat het gevolg van een ‘bestuurlijk dilemma’. “Als je faciliteiten op campingniveau aanbiedt, wordt het een camping. En dan denken andere gemeenten: ze redden het daar wel.”

Inmiddels zijn andere gemeenten Ter Apel (eindelijk) te hulp geschoten. In sportzalen, evenementenhallen en lege gebouwen staan (veld)bedden opgesteld in nette rijen.

Toch slapen die julimaand elke nacht tientallen of honderden mensen buiten. Niet altijd omdat er geen bed voor ze is: niet alle asielzoekers wíllen weg van het veldje. Als ze weggaan en ’s ochtends weer worden teruggebracht, moeten ze namelijk weer achteraan sluiten in de rij. Dan zitten ze nóg langer in de ellende.

Augustus 2022: ‘It’s the King!’

Een baby sterft in aanmeldcentrum Ter Apel. Het kindje en zijn moeder hebben, samen met tientallen anderen, de nacht door moeten brengen in de sporthal op het terrein, omdat er geen echt bed beschikbaar was. Of de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel een rol hebben gespeeld bij het trieste sterfgeval, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Feit is wel dat iedereen schrikt. Kamerleden gaan op werkbezoek naar Ter Apel. “We hebben hier in het begin bijna geen Tweede Kamerlid gezien. Toen kwamen ze allemaal,” meldt een betrokkene.

In augustus slapen drie avonden op rij recordaantallen van 700 mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. “Terwijl daar 700 mensen buiten sliepen, stonden bij gemeenten 4000 opvangbedden voor Oekraïners leeg,” zegt een Haagse bron. De gemeenten willen om uiteenlopende redenen absoluut niet dat er in die bedden asielzoekers komen te liggen. “Pijnlijk,” oordelen betrokkenen in Den Haag.

Artsen zonder Grenzen

Voor het eerst in de historie komt Artsen zonder Grenzen helpen in eigen land. Ze zetten een hulppost op het grasveld. De zorgverleners zijn er zelf ook beduusd van.

Op vrijdag 26 augustus, de dag nadat AzG op het grasveld is neergestreken, komt ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar het overbevolkte en steeds smeriger wordende grasveld. Ze schrikken zich dood, stelt een betrokkene, wisten niet dat het zó erg was. De inspecteurs zien een klein aantal, vreselijk smerige mobiele toiletten. Ook is er nog een ‘shitty field’, een hoekje van het grasveld waar mensen hun behoefte doen omdat de toiletten te smerig zijn. Dezelfde avond publiceert de Inspectie een alarmerend rapport. Het levert na het weekeinde een paar verbeteringen op: meer wc’s bijvoorbeeld, die vaker worden schoongemaakt.

Waarom geen enkele overheidsorganisatie eerder ingreep? Iedereen stelt dat het een verantwoordelijkheid was van de ander.

Asieldeal in Den Haag

Dan wordt op 26 augustus in Den Haag de asieldeal gesloten. Daarin staan maatregelen die de doorstroom van azc’s naar woningen verbeteren, maatregelen die voor extra noodopvangplekken zorgen en maatregelen die de asielinstroom een beetje moeten dempen.

Op de laatste dag van de maand, woensdag 31 augustus, komt plots koning Willem-Alexander naar Ter Apel. De beelden op tv hebben hem ‘geraakt’. Het gonst onder de honderden asielzoekers op het grasveld: “It’s the King!” Tientallen mobieltjes gaan de lucht in voor een foto. Na het koninklijk bezoek worden er plots douches geplaatst. Een betrokkene ziet het met verbazing aan. “Best gek, na een jaar.”

Tekst gaat verder onder de foto

Augustus 2022: Honderden asielzoekers slapen buiten voor de poort bij het aanmeldcentrum. Beeld Vincent Jannink/ANP

September 2022: Tussen feit en fictie

Feit en fictie zijn steeds lastiger te ontwarren, constateert een betrokkene. Steeds meer partijen zijn zich met de opvangcrisis gaan bemoeien én het is steeds politieker geworden. “Iedereen veegt zijn straatje schoon.” Want als media wat dieper graven, blijkt dat gemeenten die roepen ‘dat ze al heel veel doen’ eigenlijk bedoelen dat ze Oekraïners huisvesten. Tientallen gemeenten blijken al jaren geen asielzoekers op te vangen.

Tegelijkertijd stellen alle gesproken betrokkenen: er zijn ook heel veel gemeenten die wél helpen, die je bijna altijd kunt bellen als de nood aan de man is. Veel van die gemeenten liggen in Groningen, waar het leed in Ter Apel extra wordt gevoeld.

Bedjes in een sporthal

Ondanks het steeds zuurdere debat, slaapt er de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 september voor het eerst sinds weken niemand buiten. Er zijn drie tijdelijke noodopvanglocaties waar een paar honderd mensen terechtkunnen. In het Groningse dorp Zoutkamp is een grote ‘wachtkamer’ gebouwd: 600 asielzoekers die in Ter Apel een nummertje hebben gekregen, kunnen er wachten tot ze zich kunnen laten registreren.

In Ter Apel worden het tentdak en de dixi’s weggehaald en de troep uit het gras geprikt. Het wil niet zeggen dat de opvangcrisis voorbij is, stellen betrokkenen. Hij is wel minder zichtbaar. “Maar mensen op bedjes in een sporthal is nog steeds een opvangcrisis.”

November/december 2022: Spreidingswet

Wat hebben we nu eigenlijk zien gebeuren, vragen betrokkenen zich af? Was ergens sprake van boze opzet? Was dit een bewust gecreëerde crisis om migranten af te schrikken naar Nederland te komen?

Geen enkele betrokkene met wie deze krant sprak, denkt dat dat het geval is. Wel was er de wens ‘om uit te stralen dat de asielcrisis van 2015 voorbij is’, stelt iemand. En er is de altijd aanwezige angst voor de beruchte ‘aanzuigende werking’: de vrees dat er meer mensen naar het grasveld bij Ter Apel komen als daar te veel faciliteiten zijn.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het COA simpelweg te afhankelijk is van de medewerking van gemeenten. Als die geen opvanglocatie willen, heeft het COA een probleem. “Tijdens de asielcrisis van 2015 leverde het iets op als het Rijk vroeg om dappere bestuurders,” stelt een betrokkene. “In 2022 worden die bestuurders teruggefloten door hun gemeenteraad.”

Daarom komt staatssecretaris Van der Burg met de spreidingswet. Als die volgend jaar ingaat, stelt het ministerie vast hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen. Wie meer asielzoekers opvangt dan ‘nodig’, kan rekenen op een bonus. Wie blijft weigeren, wordt gedwongen.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de wet het probleem gaat oplossen. Een bestuurder vreest de wintermaanden. “Er zullen gemeenten zijn die net zo lang wachten tot ze echt niet meer onder die wet uit kunnen. Dat zeggen ze ook gewoon openlijk.”

Er is, zeggen insiders, gewoonweg meer buffercapaciteit nodig. Stabiele azc’s die langere tijd openblijven, met extra bedden. “We moeten af van het steeds maar weer pleisters plakken.” Want iedereen heeft het afgelopen jaar gemerkt: elke pleister valt er ook weer af.