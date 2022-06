Tennisser Van Rijthoven bekroont topweek in Rosmalen met titel

Tennisser Tim Van Rijthoven viert de overwinning op Medvedev. Beeld ANP

Van Rijthoven maakte het al na een uur en 5 minuten op zijn tweede wedstrijdpunt af met een sterke service, waarna hij zich vol ongeloof op het gras liet vallen.

“Ik weet niet hoe dit voelt voor jou, maar dit moet fantastisch zijn. Voor het eerst in een grote finale en je verslaat de nummer 2 van de wereld niet alleen, je vermorzelt hem helemaal,” zei Daniil Medvedev, die niet wist wat hem zojuist was overkomen. “Excuses aan mijn team. Ik hoop dat ik me de volgende keer weer van mijn beste kant kan laten zien,” zei de 26-jarige Rus, die al vroeg in de finale te maken kreeg met een bloedneus en in de tweede set geen schijn van kans had tegen Van Rijthoven.

Medvedev won vorig jaar de US Open en stond in de finale van de laatste twee edities van de Australian Open, maar Van Rijthoven leek totaal niet onder de indruk van zijn tegenstander en alle aandacht die deze onverwachte finale met zich meebracht.

Droomweek

Dit is de droomweek van Van Rijthoven, die als jonge tennisliefhebber al vaak kwam kijken bij het jaarlijkse grastoernooi in Rosmalen en een wildcard kreeg om mee te doen aan deze editie. De Brabander versloeg al Matthew Ebden en daarna drie hoog aangeschreven mannen: Taylor Fritz (de nummer 14 van de wereld en Indian Wells-winnaar), Hugo Gaston (66ste van de wereld) en nu ook Félix Auger-Aliassime (9de van de wereld). Van Rijthoven, die voor dit toernooi nog nooit een zege boekte op een ATP-toernooi, was een weekje later plots de vijftiende Nederlandse ATP-finalist ooit.

Hij maakte het sprookje compleet door in de finale niet alleen te winnen, maar dat ook nog eens te doen op zeer overtuigende wijze. De eerste set (6-4) duurde 35 minuten, in de tweede set (6-1) had hij aan slechts 26 minuten genoeg om Medvedev te verslaan.

“Ik wil de organisatie bedanken voor de wildcard die ik heb gekregen. Anders was ik hier niet eens geweest, maar op een challenger-toernooi in Engeland. Ik wil mijn team bedanken dat ze het niet groter hebben gemaakt dan het is. Ze zijn nuchter en nederig gebleven. Het is gewoon tennis, tegen een gele bal slaan met een racket. Zo kijk ik er zelf ook naar, maar natuurlijk geniet ik hier enorm van,” zei Van Rijthoven, die bijna honderd plekken gaat stijgen op de wereldranglijst.

Derde Nederlander

Van Rijthoven is de derde Nederlandse winnaar in Rosmalen, waar sinds 1990 wordt gespeeld in aanloop naar Wimbledon. Richard Krajicek (in 1994 tegen Karsten Braasch) en Sjeng Schalken (in 2002 en 2003 tegen Arnaud Clément) gingen hem voor. De afgelopen twee jaar werd het toernooi niet gehouden. Bij de vrouwen was eerder vandaag de Russin Ekaterina Aleksandrova te sterk voor Aryna Sabalenka: 7-5, 6-0.

Van Rijthoven had uiteraard ook lovende woorden over voor zijn verslagen tegenstander, zoals dat een echte kampioen betaamt. “Het was al een droom om tegen jou te spelen. Je gaat zeker nog veel mooie prijzen winnen, maar ik hoop je zeker nog vaak tegen te komen in de toekomst op mooie toernooien. Ik hoop dat ik jullie volgend jaar weer zie,” zei Van Rijthoven, die zijn speech in het Engels met groot gemak en duidelijk veel plezier hield, nadat hij nog begon met de opmerking dat dit allemaal nieuw voor hem is.