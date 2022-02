Ten Hag ziet Ajax wanprestatie leveren tegen Go Ahead Eagles

Beeld Pro Shots / Erik Pasman

“De tegenstander wilde graag”, zei Ten Hag bij ESPN. “Maar dan moeten wij daar minimaal hetzelfde tegenover stellen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben onze taken ook niet uitgevoerd. Go Ahead scoort tweemaal op plekken waar ze niet mogen komen. We speelden veel te ver van Sébastien Haller. We wisselden te weinig van kant.”

Ajax blijft koploper van de Eredivisie, maar heeft nog maar een voorsprong van 2 punten op PSV. Donderdag wacht een uitwedstrijd tegen AZ in de halve finale van de KNVB-beker. “We moeten onszelf snel bijeen rapen”, zei Ten Hag. “We moeten verder en teleurstellingen horen in een seizoen. Maar we moeten hier wel van leren. Met deze houding gaat het niet.”

Van Wonderen

Trainer Kees van Wonderen kon zijn geluk niet op. “Dit is een geweldige prestatie. Het is bijna ongelooflijk tegen zo’n goed elftal als Ajax. Dat we dit samen presteren, is eigenlijk niet normaal.”

Van Wonderen koos voor dezelfde tactiek als in de onbesliste uitwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA (0-0). “Dat werkte goed, maar je moet ook een beetje geluk hebben”, zei de trainer, die Ajacied Davy Klaassen in de openingsfase op de lat zag koppen. De Eagles kwamen op voorsprong door een schot van Iñigo Córdoba, dat van richting werd veranderd door Daley Blind.

Philippe Rommens counterde de thuisploeg in blessuretijd van de eerste helft naar 2-0. “En dan valt die treffer van Steven Berghuis na ruim een uur wel heel erg vroeg”, zei Van Wonderen. “Vanaf dat moment heb ik alleen maar naar de klok gekeken. Ik vreesde dat Ajax het nog zou gaan beslissen. Maar we hebben het gedaan. We nemen verder afstand van de onderste plaatsen. Dat is nog belangrijker dan van Ajax winnen. We mogen hier een halve dag van genieten. Woensdag wacht PSV in de halve finale van de KNVB-beker.”