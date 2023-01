Ten Hag houdt rekening met zware blessure voor Van de Beek: ‘Het ziet er niet goed uit’

Marcos Senesi gleed tijdens het duel tussen Manchester United en Bournemouth dinsdag op een kletsnat veld ongelukkig uit, waardoor de knie van Donny van de Beek klem kwam te zitten. Beeld James Gill/Getty Images

Met Van de Beek in de basis kwam Manchester United na ruim twintig minuten op voorsprong door een doelpunt van collega-middenvelder Casemiro, maar de lach op het gezicht van Van de Beek verging al snel. Voormalig Feyenoorder Marcos Senesi gleed op een kletsnat veld ongelukkig uit, waardoor de knie van Van de Beek klem kwam te zitten.

De Nederlander schreeuwde het uit van de pijn en moest vervolgens strompelend het veld verlaten. De komende dagen zal moeten blijken hoe ernstig de blessure van Van de Beek is, maar de vooruitzichten zijn somber.

“We moeten wachten om de juiste diagnose te kunnen stellen, maar het ziet er niet goed uit,” aldus Ten Hag tegen clubkanaal MUTV. “Wat er met Donny is gebeurd, is in de eerste plaats slecht voor Donny, maar ook slecht nieuws voor Manchester United.”

Tweede basisplaats

Oud-Ajacied Van de Beek mocht tegen Bournemouth van Ten Hag weer eens aan de aftrap verschijnen. Het was pas zijn tweede basisplaats van dit seizoen in de Premier League.

Dankzij de overwinning op Bournemouth nestelt Manchester United zich steviger op de felbegeerde vierde plaats in de Premier League, die recht geeft op deelname aan het lucratieve Champions Leaguetoernooi. Nadat Casemiro de score opende, zorgden doelpunten van Luke Shaw en Marcus Rashford voor de eindstand van 3-0.

