Temperatuur loopt op, boven de 20 graden tijdens Hemelvaart

Daar zijn we nu echter nog lang niet, meldt Weeronline. Hoewel er een redelijk zonnig en lenteachtig weekend voor de deur staat, wordt het de komende dagen nog geen 20 graden. Zondag wordt de warmste weekenddag, met 17 graden.

Insmeren is geen overbodige luxe. Weeronline waarschuwt dat zondagmiddag zonkracht 7 kan worden bereikt. Iemand met een lichte huid kan daarbij al in 10 tot 15 minuten verbranden.

Frisser

Na het weekend loopt de temperatuur langzaam maar zeker op. In de tweede helft van de week kan het regionaal zelfs warmer worden dan 25 graden. Of dat voor het hele land geldt, is nog onzeker: in de kustprovincies steekt mogelijk vanaf zee de wind op. Dat maakt het meteen een stuk frisser. In Amsterdam wordt het maximaal zo’n 22 graden.

Ook ‘s avonds wordt het de komende week een stuk warmer. Dat is niet verwonderlijk, want de afgelopen dagen was het ‘s nachts juist uitzonderlijk koud. Zowel in de nacht van woensdag op donderdag als donderdag op vrijdag heeft bij het landelijke meetstation in De Bilt gevroren. Gemiddeld wordt op 15 april de laatste vorst gemeten.