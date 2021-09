Tekort van ruim 150 miljoen bij politie: ‘Ontzettend pijnlijk juist nu te bezuinigen’

De inzet van politie na de aanslag op Peter R. de Vries. Beeld Joris van Gennip

Afgelopen maand sprak de politie over een bezuiniging van tussen de 30 en 70 miljoen euro, maar uit een rapport dat het Algemeen Dagblad heeft ingezien, blijkt dat het budget veel verder wordt overschreden. In mei leek de politie een tekort van 230 miljoen euro tegemoet te gaan. Na eerdere ingrepen moet er nu nog 157 miljoen euro worden bezuinigd.

Volgens de korpsleiding is het ‘onvermijdbaar’ dat dit jaar moet worden ingeteerd op het eigen vermogen. De politie wijt de miljoenentekorten aan onvoorziene kosten, zoals extra investeringen in cybersecurity, personeelszorg en het opruimen van drugslabs en drugsafval.

In juni stelde de politietop een zogeheten Taskforce Ombuigingen aan om bezuinigingsvoorstellen te doen. Die taskforce stelt vast dat het de politie ontbreekt aan financiële discipline. Te vaak wordt alleen aan de operatie gedacht en blijkt financiële dekking niet aanwezig.

De korpsleiding geeft zelf het slechte voorbeeld door er een te grote staf op na te houden, aldus de taskforce. Waar in eerste instantie ruimte was voor 350 fte (voltijdbanen), zijn dat er inmiddels 647. Wel blijken verschillende taken onder de staf korpsleiding geschoven die daar eigenlijk niet thuishoren.

Het geldgebrek stelt de politie voor grote problemen. Zo schrijft de taskforce dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een verbod op lachgas heeft uitgesteld omdat de politie dat niet kan handhaven.

Slecht moment

De bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen terwijl de roep om een hardere misdaadbestrijding na de moord op Peter R. de Vries luid is. “Dit is een bijzonder slecht moment om de financiën niet op orde te hebben,” aldus Jan Struijs, voorzitter van politievakbond NPB. “Veiligheid gaat volledig in de uitverkoop. Het wordt tijd dat we de burger gaan vertellen wat we niet meer gaan doen. De komende vijf jaar zit de politie onder haar sterkte door uitstroom en onvoldoende instroom.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het ‘ontzettend pijnlijk’ dat de politie juist nu moet bezuinigen. “Juist nú, na de moord op Derk Wiersum en Peter R. de Vries, zijn extra investeringen in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit nodig. Als er een vacaturestop dreigt of rechercheurs die naar het MIT gaan niet worden vervangen, gaan we de slagkracht van de politie verzwakken in plaats van versterken. Dat is echt niet acceptabel.’’

De korpsleiding heeft inmiddels een vacature- en inkoopstop afgekondigd en is in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de tussentijd onthoudt ze zich van commentaar.