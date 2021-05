Tekort aan zomervakanties dreigt na hausse aan boekingen

Reizigers op Schiphol. Beeld ANP

Zaterdag versoepelde het kabinet de reisadviezen naar populaire vakantiebestemmingen: de Balearen en Canarische eilanden, een deel van de Griekse eilanden en Malta. Portugal was eerder al deels versoepeld. Ook Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Thailand zijn nu ‘geel’.

De touroperators zien meteen resultaat. “Het is een hele mooie dag voor ons,” zegt Audrey Denkelaar van touroperator Corendon. “Het was de afgelopen dagen al drukker, sinds dinsdag het hoge woord eruit kwam. Maar vandaag is het een echte topdag. Het grootste deel van de boekingen gaat naar Griekenland en Curaçao, maar ook naar Ibiza en de Canarische eilanden.”

“Mensen boekten tot nu toe vooral augustus, om het zo ver mogelijk op te schuiven. Maar we zien vandaag dat men ook in juli, aan het begin van de schoolvakantie, durft te boeken.”

Hausse

“We hebben vandaag de grootste boekingspiek sinds januari 2019,” zegt Mattijs ten Brink van Sunweb. “Nu een aantal bestemmingen vandaag officieel code geel heeft gekregen, lijkt het alsof mensen het laatste zetje hebben gekregen. Wij zien dat er over alle maanden goed geboekt wordt, van juni tot en met september.”

“De hausse is begonnen en ik verwacht dat dit nog wel even blijft aanhouden. Mensen die niet meer kunnen wachten, halen hun vakantie naar voren van september naar juni. Ook bestemmingen die nog niet geel zijn, bijvoorbeeld Kreta, worden al geboekt in de verwachting dat dat snel zal veranderen.”

Niet iedereen is overdadig enthousiast. “In ons vak overdrijven we vaak en daar doe ik niet aan mee,” zegt Hans Mosselman van touroperator Solfly. “Er wordt sinds vrijdag best weer geboekt, maar mensen bellen vooral om informatie te vragen over bijvoorbeeld de coronamaatregelen en mogelijkheden om eventueel om te boeken of geld terug te krijgen als er toch weer reisbeperkingen komen.”

“Het is heel fijn dat van onze 22 bestemmingen er 16 weer geboekt mogen worden. Maar zes zijn nog op slot, waaronder het complete vasteland van Spanje, en Kreta. De boekingen naar Portugal vallen tegen want vakantiegangers moeten daar op dit moment in quarantaine. Griekenland boekt het beste, dat is toch de helft van onze markt.”

Krapte en hogere prijzen

Omdat de populairste vakantielanden, Frankrijk – dat zelf op zijn vroegst pas op 9 juni besluit om de grenzen te openen voor bezoekers – Italië en Duitsland vooralsnog ‘oranje’ blijven, concentreren vrijwel alle boekingen zich op de enkele gebieden die nu zijn vrijgegeven.

Tegenover de Nederlandse versoepeling staat het vliegverbod voor passagiers naar grote delen van Latijns-Amerika – waaronder Brazilië en Suriname –,Zuid-Afrika en India dat vrijdag tot tenminste 1 juni werd verlengd. Dat zal naar verwachting nog langer duren omdat het RIVM het kabinet adviseert geen vluchten naar coronabrandhaarden toe te staan zolang er nog geen quarantaineplicht in Nederland kan worden afgedwongen.

“Als je in mei of juni op vakantie gaat naar de landen die nu zijn vrijgegeven, zijn de prijzen nog aantrekkelijk,” zegt Denkelaar van Corendon. “Maar in de schoolvakanties verwachten we wel krapte en hogere prijzen.” Ook elders dreigt krapte. Zo waarschuwt autoverhuurder Sunny Cars voor een tekort aan huurauto's op vakantiebestemmingen. Ook dreigt in sommige landen personeelstekort in toeristische gebieden, zoals in Spanje, omdat binnenlandse reizen nog niet zijn toegestaan.

“Er is een beperkt aantal vakantielanden open. En we zijn niet de enige die op vakantie gaan. Engeland en Duitsland hebben al vakanties vastgelegd. Als Turkije, vasteland Spanje en Kreta gesloten blijven, dan kan het best zijn dat er een tekort aan hotels komt en weinig bedden beschikbaar zijn. Het heeft al onze aandacht dat er voldoende hotelkamers zijn. Dat is wel een strijd.” Vrijdag nog liet de luchtvaartsector zich negatief uit over de strenge normen die Nederland hanteert om landen in te delen.

“Iedereen wil naar Griekenland of de Spaanse eilanden,” zegt voorzitter Frank Oostdam van branchevereniging ANVR. “Dat vergroot de druk op die bestemmingen, zeker als je meteen weg wilt. Naarmate de dagen vorderen en de zomer nadert, moeten er meer openingen komen. Ik begrijp dat het kabinet terughoudendheid is. Het virus is er nog wel. Maar met name de grote toeristenbestemmingen moeten open, daarmee voorkom je tekorten en dat iedereen bovenop elkaar gaat zitten.”

Hij hoopt dat het kabinet ook buiten Europa reisbeperkingen regionaal bekijkt, net als nu in Griekenland en Spanje gebeurt . “Beoordeel de zuidkust van Turkije apart, los van de rest van het land. Vorig jaar zomer lukte dat niet, omdat buiten Europa per land werd geoordeeld. Maar als je daar onder de 150 besmettingen per honderdduizend valt, dan moet je Antalya meteen op geel te zetten.” Oostdam is verrast dat ook Thailand en Rwanda zijn vrijgegeven, alhoewel die landen zelf nog streng zijn. “Dat gaat de goede kant op.”

Coronatest

Dat er van Nederland weer gereisd mag worden, betekent niet dat landen zelf geen regels opstellen. Onder meer Spanje eist nog steeds een recente corona test (PCR) voordat het land kan worden ingereisd, een sneltest is vrijwel nergens geldig. Pogingen om die test bij reizen gratis te maken, door de overheid ervoor te laten betalen, zijn tot nu op niets uitgelopen. Onder meer Nederland verzet zich daartegen.

Nu een Digital Green Certificate (coronapaspoort) nog altijd niet definitief rond is - dat wordt op zijn vroegst pas 21 juni verwacht - maakt het daarbij niet uit of de reiziger al gevaccineerd is. Griekenland zegt wel reizigers zonder testpapier en te accepteren als ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, maar geeft niet aan welk bewijs wordt geaccepteerd. Ook verschillen de lokale regels nog altijd sterk. In Griekenland moet buiten nog altijd een mondkapje worden gedragen en geldt deels een avondklok.

Ook Solfly worstelt met de willekeur aan maatregelen. “Vorig jaar was heel Griekenland dicht, behalve Parga in het noordwesten,” zegt eigenaar Mosselman. “Nu is een deel van de eilanden open, maar Parga nog niet. Dat betekent toch weer wijzigingen en annuleringen. De kosten zijn voor ons. De luchtvaartmaatschappijen geven niet thuis want die zeggen: wij vliegen gewoon.”

Ondanks de versoepeling blijft de situatie voor de reisbranche wankel, zegt voorzitter Oostdam van ANVR. “We zijn er nog niet. Ook dit jaar met een goede zomer doen we 50 tot 70 procent minder dan in 2019. We hebben die steun echt nodig, zeker tot einde van dit jaar. De deur is op een kier, maar die moet ver open voordat we aan herstel kunnen denken.”