Tekort aan opvangplekken loopt op, 12.000 extra bedden nodig begin 2023

Asielzoekers in een noodopvanglocatie in een congrescentrum. Beeld ANP

“We hebben meer plekken nodig bij gelijkblijvend beleid,” zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) na afloop van de ministerraad. Het aantal benodigde bedden kan nog lager uitkomen, op 55.000, als ‘alle afspraken gehaald worden om statushouders te huisvesten’. Deze asielzoekers met een verblijfsvergunning wonen door een tekort aan huizen vaak nog in een azc. Eerdere pogingen om voor hen versneld tijdelijke woningen te regelen, mislukten.

Het aantal opvangplekken wordt vastgelegd op basis van de verwachte instroom van asielzoekers. Die zou dit jaar fors hoger uitkomen, op ruim 48.000, zo lekte gisteren al uit. Van der Burg vindt de stijgende aantallen reden om ‘met z'n allen te kijken’ naar ‘instroom, doorstroom en uitstroom’ van asielzoekers. Gisteravond kwam een clubje ministers al bij elkaar om het over ‘een fundamentele heroverweging’ van het migratiebeleid te hebben.

Vaker in het buitenland

“U zult merken dat ik de komende tijd vaker in het buitenland ben om afspraken te maken met landen van herkomst,” zei Van der Burg. Dat zijn ‘in eerste instantie Europese landen'. In Nederland worden relatief veel mensen opgevangen die eigenlijk zijn binnengekomen in bijvoorbeeld Italië en daar hun eerste asielaanvraag deden. Volgens Europese regels moet het asielverzoek daar ook worden afgewacht.

Ook de achterstanden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), die in ons land over asielaanvragen beslist, nemen toe. Begin 2022 lagen er ruim 20.000 zaken op de plank, eind 2023 stijgt dat naar verwachting tot ruim 47.000 dossiers. “De IND moet echt groeien, er komen meer mensen binnen dan de IND de dossiers kan verwerken,” aldus Van der Burg.

Hij heeft zowel de IND als opvangorganisatie COA de opdracht gegeven meer mensen te werven. Dat is niet eenvoudig in de krappe arbeidsmarkt, erkent de bewindsman. En alleen met extra mensen is hij nog niet geholpen. “Het opleiden tot zelfstandig beslisfunctionaris duurt negen maanden.”