Tekort aan opvang dreigt voor jonge asielzoekers: ‘Straks moeten ze weer op stoel overnachten’

Opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Waalwijk. Beeld Koen Verheijden

De vergadering met alle topbestuurders uit de provincie loopt bijna op zijn einde, als bestuurder Tanno Klijn zich ernstig zorgen begint te maken. De problemen met de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen zijn besproken. Maar nog niemand heeft het over de kwetsbaarste groep gehad: minderjarigen die zonder ouders of familie naar Nederland zijn gevlucht. Terwijl de situatie voor hen echt nijpend wordt. “Juist deze kwetsbare groep mag niet ondersneeuwen,” zegt de bestuurder van Nidos, de organisatie die namens de staat de voogdij over alle alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv’s) heeft, na afloop van die vergadering.

Klijn geeft een interview samen met Joeri Kapteijns, bestuurder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Beide organisaties hebben grote moeite met het vinden van opvangplekken voor amv’s en luiden samen de noodklok. Kapteijns: “Het gaat om kinderen en jongeren die veel hebben meegemaakt. Die moeten we goed opvangen en dat is het afgelopen jaar niet gelukt. Dat is niet oké.”

De jongeren worden nu vaak tijdelijk ondergebracht in noodlocaties als hotels. Kapteijns: “Dat klinkt leuk, maar als het voor een langere periode is, is het dat niet. Je wilt dat ook deze jongeren kind kunnen zijn, dat er ruimte is om te voetballen of een beetje met elkaar te dollen. Dat gaat moeilijk in een hotel waar ook nog andere gasten verblijven.” Een nieuwe crisis dreigt. Er komen nog veel meer alleenreizende minderjarigen naar Nederland terwijl de noodlocaties nog vol zitten. Bovendien lopen contracten van locaties af: de hotels gaan weer toeristen ontvangen. Het COA vreest al snel een tekort van tweehonderd bedden. Klijn: “Half maart dreigt het penibel te worden. Dan moet jongeren straks weer op een stoel in de wachtruimte in Ter Apel overnachten.”

Vorig jaar kwamen er 4200 asielkinderen in hun eentje naar Nederland, twee keer zo veel als een jaar eerder, vier keer zo veel als in 2020. Wat is de prognose voor dit jaar?

Kapteijns: “We zien nog geen indicaties dat de aantallen afnemen. We denken dat we eind dit jaar vijfduizend jongeren moeten opvangen. En daarvoor zoeken we de komende maanden nog 2500 plekken. Dat komt neer op vijftig nieuwe locaties, want we vangen bij minderjarigen kleinschalig op.”

Klijn: “Als een minderjarige een verblijfsstatus krijgt, stroomt die in principe door naar een kleinschalige locatie van ons. Maar ook wij hebben niet genoeg plek. Er staan nu 145 kinderen op de wachtlijst en daar komen er iedere maand twintig bij. Ik vraag gemeenten: kom over de brug met eengezinswoningen of woongroepen waar we vier tot twaalf jonge statushouders in kunnen onderbrengen. Dan kunnen ze door met hun leven: onderwijs, sporten, integreren in Nederland. Haal hun leven uit de pauzestand. Als je 16 jaar bent is één of twee jaar stilstaan anders dan als je 50 bent.”

Is er een verklaring voor de stijging van het aantal alleenreizende jongeren dat naar Nederland komt? Jonge asielzoekers zelf geven soms aan dat ze voor dit land kiezen omdat gezinshereniging hier makkelijker is dan in andere landen.

Klijn: “Dat kan een deel van de verklaring zijn, maar het lijkt niet de doorslaggevende factor te zijn. Want we zien in meerdere Europese landen een stijging, niet alleen in Nederland. We kennen nog niet alle oorzaken. Het is deels ook een inhaalslag na de coronapandemie.”

De staatssecretaris heeft al vaak gemeenten opgeroepen zich te melden voor asielopvang. Waarom komen gemeenten niet over de brug?

Kapteijns: “Gemeenten denken vaak dat opvang van amv’s voor overlast zorgt. Maar dit zijn niet meer de jongeren van een paar jaar geleden. De meeste van deze kinderen, zo’n 80 procent, maakt grote kans op een verblijfsvergunning. Die hebben juist een enorme drive om er iets van te maken. Het verkleint de kans op overlast. Daarnaast hebben alle organisaties maatregelen genomen om overlast te voorkomen.”

Klijn: “Er zijn veel gemeenten waar het goed gaat: Tilburg, Amersfoort, Apeldoorn. Ik moet vaak uitleggen aan gemeenten dat de opvang van deze jongeren meetelt in hun taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Het komt er niet bovenop. Het zou ons en de kinderen enorm helpen als gemeenten zeggen: van elke tien woonruimtes die we hebben voor statushouders, gaan er één of twee naar amv’s.”

In aanmeldcentrum Ter Apel verbleven op een gegeven moment 350 amv’s, terwijl de rechter in oktober oordeelde dat er maar plek is voor 55. Hoe is dat nu?

Kapteijns: “Vorige week waren dat er 106. Meer dan 55, maar veel minder dan er waren. Het COA heeft inmiddels genoeg personeel om daar 120 jongeren te begeleiden, maar we willen terug naar een lager aantal jongeren.”

De staatssecretaris heeft in 2021 de leeftijd verlaagd waarop jongeren moeten verhuizen naar een azc voor volwassenen: van 18 jaar naar 17,5. Gaat die leeftijd nog verder omlaag?

Klijn: “Wij hebben toen al aangegeven dat de veiligheid van de jongeren in gevaar komt door ze te plaatsen in de volwassenenopvang. In de Jeugdzorg wordt gesproken over 21 jaar als grens. En dan zou die leeftijd bij ons juist verder naar beneden gaan? No way.”

Bij de opvanghotels hangen soms mensen rond die drugs verkopen, jongeren willen ronselen voor de criminaliteit of prostitutie. Komt de veiligheid van de asielzoekers zelf in gevaar door al die noodlocaties?

Kapteijns: “We weten dat er op deze locaties mensen afkomen die daar niet horen. Daar zijn we alert op. Er is 24 uur per dag beveiliging op de locaties.”

Vijftig nieuwe locaties betekent ook veel nieuw personeel. Waar gaan jullie die werknemers vinden?

Kapteijns: “Dat is een knelpunt. Maar COA heeft vorig jaar 1300 nieuwe mensen aangenomen, dus het lukt nog steeds om mensen te vinden. Ook bekijken we of de begeleidingsteams anders ingericht kunnen worden.”

Jullie zijn afgestapt van de verplichting dat werknemers een SKJ-registratie moeten hebben, het beroepsregister voor jeugdprofessionals. Werknemers maken zich zorgen over nieuwe collega’s die niet voldoende opleiding hebben.

Kapteijns: “We streven naar meer variatie in de begeleiding. Niet alleen mensen met een hbo-opleiding, maar ook mbo’ers. Dat kan een andere dynamiek geven die goed voor de groep is. We moeten tegelijk wel oppassen voor de balans: niet te veel zzp’ers en nieuwe medewerkers op een locatie en mensen met een SKJ-registratie.”

Klijn: “Al onze voogden moeten zo’n registratie hebben. Voor medewerkers op onze kleinschalige opvanglocatie is dat niet nodig. Ik zie onder mijn medewerkers, ook de nieuwe, vooral mensen die dit werk doen omdat ze er heel veel passie voor hebben. Ze willen de jongeren gewoon goed helpen.”