Tekort aan medicijnen: ritalin amper verkrijgbaar, ook problemen met antibiotica en parkinsonmedicijn

Beeld Getty Images

Ook bepaalde medicijnen tegen gewrichtsziekte jicht en tegen de ziekte van Parkinson zijn niet meer op voorraad, net als sommige pillen die goed werken bij hartproblemen.

Apotheken zoeken wel naar alternatieven, maar moeten geregeld patiënten terugsturen naar hun artsen omdat de geschikte medicijnen er niet zijn.

“De tekorten aan medicijnen nemen de laatste jaren toe,” zegt apotheker Annemiek Kosse, voorzitter van de Apothekersvereniging Oost-Achterhoek, “maar sinds de zomer lijkt het erger te worden.” Bij haar apotheek in Winterswijk vormen medicijnen tegen epilepsie momenteel het grootste probleem; die zijn bijna niet meer verkrijgbaar. “En ze zijn heel moeilijk te vervangen.”

Heel stijf

Grote problemen zijn er ook met bepaalde parkinsonmedicijnen, zegt apotheker Antonet Campagne van De Betuwe in Geldermalsen. “Dat is echt vervelend, want die patiënten hebben er veel last van als ze hun medicijnen niet krijgen. Vaak worden ze heel stijf.”

Adhd-medicijn ritalin is ook een probleem. Pilletjes van 10 milligram, die vaak meerdere keren per dag geslikt moeten worden, zijn amper beschikbaar. Wat nog wel beschikbaar is, is een langwerkende variant. “Maar je kunt niet zomaar overstappen.”

Volgens het geneesmiddelenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de brancheorganisatie voor apothekers, zijn de pilletjes er vanaf februari pas weer. “Maar daar hebben mensen voor de kerst niks meer aan,” stelt Campagne. “Zo’n verwachting zegt bovendien niks: dat kan zo weer later worden.”

Productieproblemen

Het probleem van de medicijntekorten speelt al jaren, maar volgens de KNMP gaat 2022 de boeken in als het jaar met het grootste tekort ooit. Vorig jaar kwam het meer dan duizend keer voor dat een geneesmiddel minstens veertien dagen niet beschikbaar was. De verwachting is dat dat dit jaar nog meer is, aangezien het al jaren toeneemt.

In veel gevallen is onduidelijk waardoor de tekorten precies ontstaan. Als ze tijdelijk zijn, ontstaat dat volgens de KNMP vaak door productieproblemen of door een toegenomen vraag. De productie van de grondstoffen van medicatie is grotendeels verplaatst naar China en India. Komt daar een kink in het productieproces, dan heeft dat direct gevolgen voor de leveringen wereldwijd. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn er ‘elke dag wel tekorten aan medicijnen’. “Soms wel honderden middelen op een dag. Maar daarin zijn we niet uniek in Europa.”

Sluiting Nederlandse fabrikant

Waar wel zorgen over zijn, is over de aanstaande sluiting van InnoGenerics, de laatste grote Nederlandse fabrikant van geneesmiddelen. De fabriek in Leiden heeft het faillissement aangevraagd en dat kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen. De overheid hoopt op een doorstart van de fabrikant en staat daarvoor garant.