Tekort aan bloed in ziekenhuizen: donoren worden vaker opgeroepen

Donoren worden extra opgeroepen om bloed te komen geven. Beeld ANP XTRA

Relatief veel donoren reageren momenteel niet op een oproep om bloed te komen geven. Sommigen komen niet opdagen op hun afspraak. Dat komt door vakantie en coronaklachten. “In Amsterdam en de rest van de regio Noord is de vakantieperiode het eerst begonnen. We merken daardoor dat er minder is gedoneerd. Dat gebeurt nu ook in de andere regio's,” zegt een woordvoerder van Sanquin.

Ook is er minder bloed omdat de bloedbank in Maastricht vorige week even dicht moest vanwege het hoge water. Bloed wordt landelijk ingezameld en dus is die impact in het hele land voelbaar. “Daardoor moeten we alle zeilen bijzetten om de gewenste hoeveelheid bloed in te zamelen,” stelt de woordvoerder.

Inhaalslag

Sanquin heeft elk jaar in de zomer en rond kerst last van het vakantie-effect. Wat de situatie nu ingewikkelder maakt, is de groeiende vraag naar bloed. “De ziekenhuizen zijn echt een inhaalslag aan het maken wat betreft operaties, waardoor hun bestellingen van bloed constant hoog zijn.” Daarom krijgen meer donoren een schriftelijke oproep, en worden zij momenteel ook vaker gebeld om bloed af te staan. De bloedbank is continu bezig met het werven van nieuwe donoren, ook omdat de eisen voor bloeddonaties strenger worden.

Sinds een paar jaar is de bloedbank bezig met het geleidelijk invoeren van een zogeheten ferritinetest onder donoren. Daarmee kan de ijzervoorraad in het lichaam worden ingeschat. Bij elke bloeddonatie verliezen mensen een hoeveelheid ijzer, ijzer dat is opgenomen in de rode bloedcellen. Is de totale ijzervoorraad in het lichaam te laag na het geven van bloed, dan kan bloedarmoede ontstaan. Met de ‘ijzertest’ wordt dat voorkomen. Donoren worden soms zes tot twaalf maanden niet opgeroepen om het lichaam de tijd te geven de ijzervoorraad weer aan te vullen. Dat betekende dat vorig jaar 36.000 donoren tijdelijk geen bloed mochten geven.

Nieuwe donoren

In datzelfde jaar schreven zo’n 100.000 mensen zich ook uit als donor, terwijl er maar 85.000 nieuwe werden geworven. Wel gingen ook ruim 45.000 niet-actieve donoren weer actief doneren, maar onbekend is hoeveel mensen ‘inactief’ werden.

Volgens Sanquin is de hoge uitstroom het gevolg van het feit dat mensen in tijden van crisis eerder geneigd zijn om bloed te geven, maar dat dit maar van korte duur is. Ook bleken veel nieuwe donoren zich gemeld te hebben omdat ze dachten dat ze bij een donatie ook meteen werden getest op corona.

Sanquin heeft gemiddeld zo’n vijftien- à zestienduizend donaties per week nodig, omdat bloed niet lang houdbaar is. Er kan dus geen enorme voorraad worden opgebouwd. Momenteel zijn er zo’n 400.000 donoren, zowel van bloed als van plasma. “Dat is geen tekort, maar ook geen overschot.”