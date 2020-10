Techniek laat studenten UvA bij tentamen opnieuw in de steek

Een technische storing verhinderde dat enkele honderden studenten business administration van de UvA tentamen konden doen. Beeld ANP

Volgens de Universiteit van Amsterdam gaat het vermoedelijk om een storing bij softwareproducent Proctorio. De proctoring-software wordt tijdens onlinetentamens ingezet om te checken of studenten geen fraude plegen.

Dinsdag konden door een grote inlogstoring zo’n 6000 studenten hun tentamen niet maken. Het lijkt nu om een ander technisch probleem te gaan.

‘Sloeg nergens op’

“Deze keer kon ik wel inloggen,” vertelt een student van de master Business Administration, die graag anoniem wil blijven. “Na het inloggen doorloop je een aantal stappen om de proctoring klaar te zetten, en toen kreeg ik een melding dat mijn connectie niet goed was. Maar dat sloeg nergens op, want al mijn studiegenoten kregen dezelfde melding. Proctorio zegt dat het aan de servers van de UvA ligt.”

Uiteindelijk lukte het het hem na drie kwartier alsnog in te loggen, en het tentamen te maken. Of de tentamens van de studenten die er wél doorheen kwamen geldig zijn, is nog niet duidelijk. Hoeveel studenten in totaal getroffen zijn door de storing, is nog niet bekend.

Afgelast

Ook sommige tentamens die vanavond afgenomen zouden worden, lijken niet door te gaan. Zo kregen studenten van het vak Internationaal Publiekrecht te horen dat hun tentamen vanavond niet door gaat: ‘Helaas is gebleken dat Proctorio ons geen garantie kan geven dat het programma goed zal functioneren tijdens het tentamen vanavond,’ aldus de UvA in een mail naar de studenten.