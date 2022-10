Techbedrijven voelen zich afgeremd in Nederland: dan liever verkassen naar Bermuda

Beeld Gijs Kast

Op naar Bermuda. Het Amsterdamse Flow Traders, dat met kunstmatige intelligentie belegt in minieme koersverschillen op de wereldbeurzen, verhuist de hoofdzetel van het bedrijf binnenkort naar de Atlantische eilandstaat. Niet om er, als zoveel bedrijven, belasting te ontwijken, maar naar eigen zeggen om bevrijd te zijn van te dwingende Europese en Nederlandse kapitaaleisen voor financiële instellingen en het strenge toezicht daarop.

Verkassen naar Bermuda is een extreem voorbeeld, maar de techwereld vindt dat Nederlandse en Europese regels steeds meer knellen en vooruitgang smoren. Afgelopen zaterdag haalde Adriaan Mol (Mollie, MessageBird) in Het Parool uit naar Nederlandse en Europese regels die het moeilijk maken internationaal techpersoneel te trekken en hen goed te belonen, zoals met personeelsopties. Mol: “Nederlandse techbedrijven bestaan ondanks de overheid, niet dankzij.”

“De fiscale regels voor optiebeloningen zijn hier echt slechter dan in de meeste landen,” bevestigt ook Maurice van Tilburg van Techleap, dat de belangen van de Nederlandse techsector behartigt. “We lopen in Nederland achter in de wijze waarop techbedrijven medewerkers kunnen laten meedelen in hun financiële succes,” zegt hij.

Meewerken aan succes

Want jonge fintechbedrijven maken veelal verlies en zijn niet in staat om hoge lonen te betalen. Personeel laten meedelen in toekomstig succes, zodat het daar ook harder aan meewerkt, is de norm.

“In Nederland worden personeelsopties nu nog op een ongunstig moment belast,” zegt van Tilburg. “Werknemers moeten belasting betalen voordat ze het geld hebben verdiend. Daardoor profiteert een kleine groep van de successen, meestal de oprichters en de investeerders.” Een belastingherziening die daarvoor moet zorgen is meermaals uitgesteld, maar wordt nu volgend jaar doorgevoerd. Voor fintechbedrijven verandert er echter niets.

“Je ziet in landen die het makkelijker maken personeel financieel te belonen, daar groei uitkomt voor de hele techsector. Als techpersoneel goed wordt beloond, kunnen ze dat geld gebruiken om zelf een bedrijf op te zetten of om te investeren in nieuwe bedrijven. Dat kan je ook in voorwaarden voor zulke regelingen vastleggen.”

Veel Nederlandse techinvesteerders wijken nu uit naar het buitenland omdat daar gunstiger stimuleringsregelingen zijn. Landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maken het fiscaal aantrekkelijk geld te steken in start-ups of bepaalde techsectoren. Nederland doet dat niet. Zeker nu het aantal investeringen in de techindustrie wereldwijd afkoelt, zet dat start-ups hier op achterstand.

Dat is volgens Van Tilburg mede de reden dat in Nederland maar 20 procent van de start-ups het redt. In de VS is dat rond de 60 procent. En techbedrijven die de peuterjaren wel overleven, kunnen vaak in latere investeringsrondes hier geen geld vinden om op te schalen of een fabriek neer te zetten.

“Zeker in de zware research, naar nieuwe medicijnen, oplossingen voor de energietransitie of afvalrecycling, ontbreekt hier vaak het geld voor bijbehorende grote investeringen. In Nederland hebben we zulke investeerders nauwelijks, omdat het vaak gunstiger is om in buitenlandse bedrijven te investeren.”

Overwinning op De Nederlandsche Bank

Maar ook als de regels wel kloppen, worden ze rigide gehandhaafd, soms té rigide. Webbank Bunq haalde afgelopen week, na jaren strijd, een overwinning op toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). DNB stelde dat de bank zich aan háár regels voor het toezicht op fraude, witwassen en terrorismegeld moet houden en daar geen eigen methodes op mag nahouden.

“De wet is goed opgeschreven,” zegt Bunqoprichter Ali Niknam. “Toezicht is verplicht, banken hebben een inspanningsverplichting om dat goed te regelen. Maar hoe dat gebeurt, staat open. DNB vernauwde dat naar één bepaalde methode waar iedereen aan moet voldoen en nam het ons kwalijk dat wij daarvan afweken. De rechter ziet dat nu anders.”

Het is volgens Niknam onderdeel van een veel breder probleem. “Nederland zegt wel een innovatief land te willen zijn, maar er is geen visie daarop. Daardoor preekt iedereen voor eigen parochie: de boeren, ondernemers, politiek, de techindustrie. Als je niet weet waar je naartoe gaat, weet je ook niet of je op de juiste weg zit. Daardoor zwalken we.”

“We zijn niet meer gewend aan tegenvallers, accepteren niet meer dat er fouten gemaakt kunnen worden. Op alle vlakken verwachten we dat we het met regels kunnen dicht reguleren. DNB is, net als de Belastingdienst, een instituut dat het nooit goed kan doen. Als ze hun werk uitvoeren, zegt niemand bedankt. Maar als het misgaat, krijgen ze het op hun neus. Ze zijn daardoor voorzichtig en risicomijdend.”

Dat er zaken verbeterd kunnen worden zodat het Nederlandse beleid beter aansluit op de ambitie om voorop te lopen in tech, beaamt ook Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar het beeld dat ondernemers als Mol en Niknam schetsen is volgens hem te eenzijdig.

Aan de top

“De cijfers laten iets anders zien. In de lijstjes van populaire landen voor de techindustrie, staat Nederland in Europa aan de top. En tussen 2012 en 2017 hebben hier 84 fintechbedrijven een vergunning gekregen, waarvan maar 20 procent met een buitenlands hoofdkantoor.”

“Ik begrijp dat voor jonge bedrijven oude regels knellen. Maar regelgeving is noodzakelijk om de samenleving te beschermen, fraude te voorkomen en toch innovatie te stimuleren. Alleen lopen regelmakers en toezichthouders per definitie achter op ontwikkelingen. Dat hebben we eerder gezien bij Uber en Airbnb.”

“En dat regels te rigide worden gehandhaafd, bewijst de zaak tussen Bunq en DNB. Maar aan de andere kant heb je betaalbedrijf Payvision gehad. Dat werd door partijen in de online porno- en gokindustrie gebruikt als witwasplatform. Dat leverde Payvision veel geld op, maar al snel werd duidelijk dat er onvoldoende gecontroleerd werd op witwassen en sanctiewetgeving.”

Volberda wijst ook op overheidsregels die juist goed uitpakken voor nieuwkomers in de techwereld. Zoals de Europese regel dat banken, na toestemming van de rekeninghouders, gegevens moeten delen met andere financiële instellingen. Of dat bedrijven als Amazon niet zomaar partijen die op hun platform handelen, mogen beconcurreren. En hij somt een hele trits instanties op die, met steun van de overheid, de techsector helpen. “Vaak kennen ondernemers zulke partijen niet eens, of zijn ze niet op de hoogte van allerlei regelingen.”

Vaart maken

Maar de Nederlandse overheid kan volgens hem zeker vaart maken met het versoepelen van belastingregels, voorwaarden voor het aantrekken van kenniswerkers en stimuleringsregelingen voor investeringen in bepaalde techsectoren. “We moeten er wel voor zorgen dat het investeringsklimaat aantrekkelijk blijft. We kunnen niet blijven teren op oude multinationals of techbedrijven als ASML, NXP en Adyen. Daar wil je er meer van hebben. Maak het fiscaal aantrekkelijkere te investeren in maatschappelijk techbedrijven.”

Een beter techklimaat is volgens Van Tilburg van Techleap ook belangrijk zodat de techsector een voortrekkersrol kan spelen om grote problemen op te lossen, zoals de energietransitie, de milieucrisis en de zorgcrisis. “Technologie zal daarin een steeds belangrijkere rol spelen.”

Bunqoprichter Niknam pleit voor een allesoverkoepelende aanpak waarin politiek, samenleving en ondernemers samen de weg naar de toekomst uitstippelen. “We kunnen immers nog veel van elkaar leren. Waar willen we in 2030 staan? Inclusief een visie op economie, op de boeren, op woonruimte, op de samenleving.”

“Als we een techland willen zijn, dan moet je nu stappen maken. Anders maken we ons maandag boos over tech, dinsdag over de wooncrisis, woensdag over stikstof, en ga maar door. We moeten ophouden met ‘iedereen voor zichzelf’, maar een echt gesprek voeren over wat de economie kost en wat het oplevert.”