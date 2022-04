‘Te strikte’ richtlijn voor uithuisgeplaatste kinderen gaat overboord, eerste ouders slaan alarm

Jeugdzorg slaagt er lang niet altijd in om terugkeer naar biologische ouders mogelijk te maken. Beeld Getty Images

Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), dat samen met beroepsverenigingen verantwoordelijk is voor de richtlijn voor de terugkeer van kinderen naar hun biologische ouders. Voor de jongste kinderen gold dat ze na een half jaar zo gehecht zijn aan hun nieuwe verblijfplaats bij bijvoorbeeld pleegouders, dat hun toekomst dáár kwam te liggen. Voor oudere kinderen, vanaf 5 jaar, was die termijn een jaar.

Die door velen bekritiseerde aanvaardbare termijn voor terugkeer gaat nu van tafel. Voor de zomer moet een nieuwe richtlijn volgen. Tot die tijd moet met besluiten ‘recht gedaan worden aan de specifieke situatie van het kind en het gezin’. Opmerkelijk is dat ook wordt gesteld dat jeugdprofessionals de richtlijn die tot nu toe gold in de praktijk ‘te strikt’ hebben gehanteerd. De richtlijn gaf daar overigens aanleiding toe. ‘We kunnen ons voorstellen dat de stellige formulering van de betreffende passages in de richtlijn kan leiden tot een verkeerde interpretatie.’

‘Hartverscheurend’

Dat roept de vraag op wat dat betekent voor ouders die in het verleden hebben gezien dat hun kind na het toepassen van die richtlijn uit hun leven verdween. “Het is hartverscheurend,” zegt Ranada van Kralingen van SOS Jeugdzorg. Die organisatie staat ouders bij die met bijvoorbeeld een (dreigende) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van hun kinderen te maken krijgen.

“Er staat letterlijk in de richtlijn Pleegzorg, jeugdhulp en jeugdbescherming: er is geen empirisch onderzoek bekend waar termijnen voor een terugplaatsing op gebaseerd kunnen worden. Maar de richtlijn met termijnen van een half jaar tot een jaar is desondanks sinds 2015 gehanteerd, en naar nu blijkt ook nog eens te strikt. Het is absurd dat dat in Nederland geaccepteerd is. Het heeft jeugdzorg in feite ontslagen van zijn wettelijke verplichting om toe te werken naar terugplaatsing van een kind. In feite is er sprake geweest van verkapte adoptie, die families uit elkaar rukt. Ik vind dat de staat moet worden aangeklaagd.”

Extra pijnlijk: eerder werd al alarm geslagen, omdat de crisis in jeugdzorg er ook nog eens voor zorgt dat het, tijdens het verstrijken van de termijnen, lang niet altijd lukt om passende hulp te bieden aan biologische ouders. Zo slaagt jeugdzorg er binnen de toch al krappe periode waarin terugplaatsing nog kan, niet altijd in om de voorwaarden te scheppen die terugkeer naar biologische ouders wél mogelijk maken. Hoogleraar Mariëlle Bruning noemde dat misschien wel het ‘meest schrijnende’ aan het huidige onvermogen binnen jeugdzorg om kwetsbare kinderen op de juiste manier te ondersteunen. “Biologische ouders hebben dan geen eerlijke kans gehad, simpelweg omdat de juiste hulp ontbreekt.”

Hoop

Voor ouders die nu te maken hebben met een uithuisplaatsing is het veranderen van de richtlijn een hoopvolle ontwikkeling. Neem de toeslagenouders wier kinderen recent uit huis werden geplaatst: zij zagen de afgelopen maanden kostbare tijd wegtikken waarin hun kinderen steeds sterker gehecht raakten aan hun nieuwe verblijfplaats, en steeds verder van hen verwijderd raakten. De richtlijn dreigde ook in de weg te zitten bij hereniging van hun gezinnen.

Advocaten Mieke Krol en Richard Korver juichen de ontwikkeling dan ook toe. Zij bepleiten beiden al heel lang dat er geen algemeen geldende aanvaardbare termijn is, maar dat rechters per kind moeten oordelen. “De opstellers van de richtlijn geven zelf aan dat hun termijnen niet strikt moeten worden genomen en zeker niet algemeen. Helaas is dat de afgelopen jaren wel gebeurd.” De eerste ouders slaan dan ook al alarm, omdat zij met de richtlijn te maken hebben gehad en hun kind kwijtraakten. Bij Krol komen telefoontjes en appjes binnen van ouders die zich afvragen of het veranderen van de richtlijn ook met terugwerkende kracht nog invloed heeft op hun situatie.

De advocaten hopen dat ook de door de rechtspraak toegezegde reflectie snel zal leiden tot verbetering. Familierechters onderzoeken momenteel hoe zij rechtspreken bij ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. In Nederland ligt het aantal uithuisgeplaatste kinderen rond de 45.000, terwijl alle partijen vinden dat dat aantal omlaag moet.