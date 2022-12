Tbs’er die vrouw neerstak is neef van voortvluchtige Sherwin Windster

Een traumahelikopter in Soest bij de plaats waar woensdag een 27-jarige vrouw werd neergestoken door Kendrick M. die enkele uren na het steekincident werd gearresteerd. Beeld Inter Visual Studio/ANP

Bronnen rond het onderzoek bevestigen berichten in De Telegraaf hierover. Het zou gaan om Kendrick M., die in 2012 zijn ex-vriendin uit Schiedam heeft gedood. Hij kreeg daarvoor negen jaar cel en tbs.

Op begeleid verlof

Kendrick M. verbleef sinds een tijdje in tbs-instelling De Pompestichting in Nijmegen. Woensdagochtend mocht hij onder begeleiding op verlof. Hij wist op nog onbekende wijze aan zijn bewaker te ontkomen en stapte bij iemand in de auto.

In Soest stak hij later die dag de 27-jarige vrouw neer. Ze raakte ernstig gewond, maar haar toestand zou stabiel zijn, zo meldde de politie woensdag. M. werd enkele uren na het steekincident gearresteerd in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek.

Ontsnapping

Sherwin Windster (27), de neef van M., ontsnapte op 21 juni van dit jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen, samen met Amsterdammer Luciano Dijkman, die al zijn hele leven betrokken is bij zware misdrijven, gewelddadige overvallen en eerdere ontsnappingen. De twee kregen hulp van een handlanger die een gat knipte in het hek.

Dijkman werd al snel gepakt, maar van Windster ontbreekt tot nu toe nog elk spoor. Windster staat inmiddels op de Nationale Opsporingslijst. Hij is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers overleed.