Taxichauffeurs eisen compensatie vanwege corona

Beeld ANP

De chauffeurs roepen op om dinsdag om 13.00 uur naar Den Haag te komen. Het is de bedoeling dat ze allemaal in hun eigen auto blijven zitten. Volgens hen wordt de taxibranche snoeihard getroffen: het aantal ritten loopt voor veel chauffeurs terug tot hooguit een of twee per dag.

‘Belachelijk’

Op sociale media klaagden veel chauffeurs zondag steen en been toen bleek dat chauffeurs die in aanmerking wilden komen voor de compensatieregeling van 4000 euro, nul op rekest kregen. De SBI-code voor taxichauffeurs bleek niet in de lijst te staan van beroepen die worden getroffen.

Duizenden chauffeurs lieten ook hun naam achter op petities.nl, waar Hakima el Allaoui, de directeur van Staxi, een oproep deed voor steun. “De taxibranche wordt rechtstreeks getroffen en is niet opgenomen op de lijst van branches die aanspraak kunnen maken op de regeling. Dat is belachelijk, er is geen enkele reden om onze branche niet in aanmerking te laten komen.”

Weggestopt

Een van de chauffeurs zegt: “Kennelijk zijn wij als taxichauffeurs niet goed genoeg voor de Nederlandse economie waardoor wij in een hoekje van nergens en niemand worden gestopt.”

Het is ook onzin, zegt een andere chauffeur: “Als taxichauffeur heb je op een werkdag minder mensen om je heen dan een supermarktmedewerker.”