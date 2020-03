Taxichauffeurs boos over uitblijven compensatie: ‘Gisteren heb ik tien euro verdiend’

Beeld ANP

Ze staan er maar te staan. Wachten tot ze een ons wegen. De taxichauffeurs bij CS, ze zijn al met beduidend minder dan gebruikelijk, staan klaar voor de start voor klanten die er niet zijn. Niet hier, op een van de drukste standplaatsen van de stad, maar ook niet elders.

Yassin is een van de chauffeurs die vanmorgen toch maar in zijn auto is gestapt en van de Indische Buurt naar het binnenstad is gereden, in de hoop dat het vandaag beter zou zijn dan gisteren. Of eergisteren. Of welke dag van de afgelopen week dan ook. Maar nee, ook vandaag is het weer drie keer niets. “Gisteren één ritje gehad, nog geen tien euro verdiend. Maar ik betaal me blauw aan kosten, aan de verzekering en de afschrijving van mijn auto. Ook gisteren was weer een dag in de min.”

Zelfstandigen

Taxichauffeurs zijn in overgrote mate zelfstandigen: ze werken via taxibedrijven of krijgen ritjes via bijvoorbeeld Uber. En dus hadden ze verwacht, ze hadden het er al bijna twee weken over, in aanmerking te komen voor de regeling waarmee ondernemers 4000 euro tegemoetkoming konden krijgen waaneer ze direct werden getroffen door de coronacrisis.

Maar toen afgelopen vrijdag de details van de regeling bekend werden, bleken taxichauffeurs buiten alle regelingen te vallen. De zogenaamde SBI-code voor taxichauffeurs bleek niet in de lijst te staan van beroepen die worden getroffen. Wel rijscholen en kapperszaken dus, maar niet taxichauffeurs dus. Terwijl ze gemiddeld voor meer dan 90 procent van hun omzet kwijt zijn sinds de crisis toesloeg.

Demonstratie

En dus willen ze gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag komende dinsdag. Voor de goede orde: het is de bedoeling dat ze allemaal in hun eigen auto blijven zitten. En duizenden chauffeurs lieten ook hun naam achter op petities.nl, waar Hakima el Allaoui, de directeur van Staxi, een oproep deed voor steun. “De taxibranche wordt rechtstreeks getroffen en is niet opgenomen op de lijst van branches die aanspraak kunnen maken op de regeling. Dat is belachelijk, er is geen enkele reden om onze branche niet in aanmerking te laten komen.”

Een van de chauffeurs zegt: “Kennelijk zijn wij als taxichauffeurs niet goed genoeg voor de Nederlandse economie waardoor wij in een hoekje van nergens en niemand worden gestopt.”

Het is ook onzin, zegt een andere chauffeur: “Als taxichauffeur heb je op een werkdag minder mensen om je heen dan een supermarktmedewerker.”

De tegemoetkoming gaat waarschijnlijk aan de chauffeurs voorbij omdat er geen verbod op taxivervoer is en bedrijven niet gedwongen dicht zijn, zoals in veel andere sectoren wel het geval is. Tegelijk stelde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vrijdag dat er alleen in geval van uiterste noodzaak van taxivervoer gebruik mag worden gemaakt.

“Onbegrijpelijk”, vindt voorzitter Bertho Eckhardt van Koninklijk Nederlands Vervoer. “De minister heeft reizigers geadviseerd alleen een taxi te nemen als daartoe een absolute noodzaak is. Denk aan eerste levensbehoefte, medische noodzaak of vanwege een vitaal beroep. Dat zit dicht tegen een verbod aan en leidt er in ieder geval toe dat taxibedrijven in de consumentenmarkt te maken krijgen met een omzetverlies oplopend tot wel 100 procent.”