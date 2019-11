Tata Steel schrapt tot 3000 banen in Europa

Beeld ANP

Diverse media stellen op basis van ingewijden dat de helft van de 3000 banen gaan verdwijnen in Nederland. Tata Steel heeft dat tot nog toe nog niet bevestigd.

Waarschijnlijk heeft ongeveer twee derde van de ingreep betrekking op het kantoorpersoneel. Eerder was al duidelijk dat er 170 miljoen euro bespaard moet worden. Het staalconcern telt in Nederland zo’n 11.000 werknemers. In heel Europa werken meer dan 20.000 mensen bij het bedrijf.