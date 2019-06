Tata belooft drastische vermindering overlast

De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden. Beeld anp

Met een pakket maatregelen wil Tata de situatie verbeteren. “We gaan ervan uit dat de overlast door onze plannen fors zal verminderen,” zegt directeur Hans van den Berg.

Hij verwacht snel resultaten. Zo opent in april volgend jaar een nieuwe fabriekshal, waardoor een proces dat regelmatig overlast veroorzaakte in de vorm van zogeheten grafietregens niet meer in de buitenlucht hoeft te gebeuren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder deze week dat stofwolken die in de omgeving zijn neergedaald te hoge hoeveelheden lood, mangaan en vanadium bevatten. Vooral voor jonge kinderen is dat ongewenst, aangezien zij in hun dagelijks leven al worden blootgesteld aan te hoge concentraties zware metalen.

“Iedere toename is ongewenst,” zegt Van den Berg. “We snappen dat dit aanleiding geeft tot zorgen bij bewoners.” De globale samenstelling van de grafietregens was al bekend door eerder onderzoek, zegt hij. Nieuw is de inschatting van de risico’s die het RIVM heeft gemaakt.

De directeur van de staalfabriek noemt de problematiek rond de uitstoot en gezondheidsrisico’s complex en zegt dat het bedrijf veel onderzoek blijft doen naar verbeteringsmogelijkheden. Internationaal lopen de fabrieken in IJmuiden volgens hem overigens voorop. “Als je kijkt naar de CO2-uitstoot per ton staal, behoren wij tot de wereldtop.”

Tata onderzoekt nog hoe het de uitstoot van stikstofoxiden kan verminderen. Over de uitstoot van deze vervuilende stoffen is een rechtszaak op komst die wordt aangespannen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie vindt dat in de vergunning van Tata strengere eisen hierover moeten komen.

Fabrieken op het terrein in IJmuiden worden de komende jaren gemoderniseerd en bijvoorbeeld voorzien van nieuwe afzuiginstallaties. Het bedrijf gaat verder de eigen uitstoot beter in de gaten houden met nieuwe meetsystemen en onderzoekt diverse nieuwe technieken om de overlast verder terug te dringen.

Staalproductie zal niet snel echt schoon worden. Tegelijkertijd worden milieuregels steeds strenger. Toch vindt Van den Berg dat het bedrijf toekomst heeft in Nederland. “Wij zitten al heel lang in de IJmond, wij horen hier. Direct en indirect zorgen we voor 30.000 banen. Ik vind ook dat we problemen niet moeten exporteren.”