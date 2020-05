Tamara van Ark (VVD) wordt de nieuwe minister van Medische Zorg en Sport

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeld ANP

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van De Telegraaf. Van Ark (45) is nu nog staatssecretaris van Sociale Zaken. Eerder was zij zeven jaar Kamerlid.

In een leven daarvoor was Van Ark wethouder in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Vervolgens werd ze wethouder van de fusiegemeente Zuidplas.

Het is nog onduidelijk wie van Ark gaat opvolgen op Sociale Zaken. Daarvoor is al wel iemand gevonden, maar die moet nog gecheckt worden, aldus een bron.