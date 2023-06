Taliban arresteren Oostenrijkse neonazi die ‘vakantie viert’ in Afghanistan

De Pol-e-Charkhi-gevangenis in Kabul. Of de Oostenrijkse F. daar vastzit, is niet bekend. Beeld Getty Images

F. is medeoprichter van de extreemrechtse Nationaldemokratische Partei (NDP). De partij werd in 1988 verboden nadat ze door de rechter was bestempeld als een nationaalsocialistische organisatie.

Kort na de gevangenname van F. verscheen er in een extreemrechts tijdschrift nog een artikel met de titel Op vakantie bij de Taliban. In de begeleidende tekst verkondigt het tijdschrift dat de artikelen van F. aantonen dat Afghanistan weer veilig is, na ‘de overwinning van de Taliban op de Amerikaanse bezetter en diens lakeien’.

Uiteraard doelen F. en consorten daarmee op het vertrek van de VS en bondgenoten uit Afghanistan, komende augustus twee jaar geleden. Met die veiligheidsboodschap wil het tijdschrift vooral zeggen dat het opvangen van Afghaanse vluchtelingen niet langer nodig is.

Opmerkelijke reizen

Ironisch genoeg werd F. in datzelfde ‘veilige’ Afghanistan opgepakt, volgens extreemrechtse Telegramgroepen waaruit Der Standard citeert op verdenking van spionage. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Oostenrijkse burger vastzit, maar noemt geen namen.

Voor F., een voormalige leraar, was het niet zijn eerste opmerkelijke buitenlandreis. Zo bezocht hij Abdullah Öcalan, de oprichter van de Koerdische PKK, en trok hij eind jaren tachtig ook naar Afghanistan. De macht lag destijds (op papier) nog bij een door de Sovjet-Unie in het zadel gehouden regering.

